Legende lokker gæster fra udlandet til Kværndrup

Et af Heartland Festivals helt store kunstnernavne tiltrak publikummer fra hele verden. June og Rene Samms er rejst fra Toronto til Kværndrup for at høre Van Morrison.

Der er halvanden time til Van Morrison, Van the Man, legenden fra Nordirland træder op på Heartland Festivals største scene, Greenfield Stage.

Foran scenen står June og Rene Samms fra Toronto i Canada. De venter. Venter på, at "Brown Eyed Girl", "Days Like This" og "These Are The Days" brager ud af højtalerne.

Det samme gør 150 andre. De forreste to rækker er allerede fyldt op.

- Vi så ham på festivalplakaten, og så vidste vi, at vi skulle på Heartland, og købte vores billetter, fortæller June Samms.

Ser frem til klassikerne

De er rejst 6.173 kilometer i fugleflugt for at komme til Danmark. Først til et bryllup i Thisted - dernæst til Van Morrison-koncert i Kværndrup.

Omkring 150 personer har stillet sig klar ved Greenfield Stage, halvanden time inden Van Morrison går på scenen. Foto: Søren Stjerne Schmidt

- Vi elsker hans musik, og vi har lyttet til ham altid. I år skulle vi alligevel til Danmark, og han skulle heldigvis spille, fortæller June Samms.

Når klassikerne flyder ud af højtalerne og lægger sig tungt over publikum, ser hendes mand især frem til to af legendens megahits.

- Jeg glæder mig særligt til klassikerne "Brown Eyed Girl" og "Moondance". Van Morrison har bare en god lyd, siger Rene Samms.

Van Morrison på Fyn

Ventetiden for ægteparret og de øvrige publikummer, der er stimlet sammen foran Greenfield stage, er ovre.

Klokken er 20, og op på scenen træder Van Morrison. June og Rene Samms klapper. Alle klapper.

- Det bliver fantastisk, siger June Samms.

Aldrig før er ægteparret rejst ud i verden for at opleve den nordirske legende, men for otte år siden spillede han en stor koncert i Toronto. Blandt publikum stod naturligvis June og Rene Samms.

Det er 17 år, siden Van Morrison sidst var på Fyn. Dengang i 2001 spillede han den 20. august i Den Fynske Landsby.

Publikum er stimlet sammen foran scenen. Foto: Mie Flyttov

