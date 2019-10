Rådmand efterlyser klare regler: - Legetøj er blevet et transportmiddel

I Odense har el-løbehjulene været en del af bybilledet siden juni, hvor både de røde løbehjul fra Voi og den turkise fra Tier hurtigt skabte stor debat.

Der var begejstrede odenseanere, der glædede sig over det nye, smarte transportmiddel, mens også en usikkerhed over den høje hastighed og placeringen af de brugte løbehjul var at spore i byen.

Mandag var politikere fra Odense, Vejle, Københavns, Frederiksberg, Aarhus og Aalborg kommuner inviteret til Christiansborg af transportminister Benny Engelbrecht (S) for at udveksle erfaringer om de eldrevne løbehjul.

- Det har været rigtig rart, at ministeriet har budt os ind ude fra virkeligheden, så vi kunne diskutere, hvordan det ser ud, og hvordan det går med de her elløbehjul. Vi har snakket om, hvad det gode er, og hvor udfordringer ligger, fortæller Jane Jegind (V). Hun deltog som By- og Kulturrådmand i Odense Kommune i mødet.

Legetøj eller transportmiddel

Det store fokus til mandagens møde var at få vendt, hvad andre kommuner gør med elløbehjulene og blive klogere på en fremtid med det eldrevne køretøj. Blandt andet sikkerheden blev diskuteret af de seks kommuner.

En optælling fra Odense Universitetshospitalt viser, at risikoen for at ende på skadestuen er otte gange større, når man bruger elløbehjul, end når man tager cyklen.

- Desværre er antallet af ulykker i procent højere end på cykler. Derfor har jeg i dag opfordret til, at vi i det videre arbejde laver en landsdækkende kampagne om at stå på elløbehjulene og vigtigheden i at bruge cykelhjelm, når man bruger dem, fortæller Jane Jegind.

For selvom der altså er flere, der ender på skadestuen, så tror Jane Jegind ikke, at løbehjulet i sig selv er farligere end andre transportmidler.

Regler for færden på el-løbehjul Du skal være fyldt 15 år (Nogle udlejningsfirmaer kræver 18 år).

Du skal følge cykelreglerne. Det vil sige, at du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler- og skiltning.

Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter.

Du skal give tegn ved sving og stop.

Der må kun være én person på løbehjulet.

Du skal køre med lys på hele døgnet.

Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.

Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn på elektrisk løbehjul skal være sammen med en voksen. Kilde: Rådet for Sikker Trafik Se mere

- Det er ikke farligere, hvis man tænker sig om. Men et løbehjul har hidtil været et slags legetøj, som nu er det blevet et transportmiddel. Så hvor vi har en cykelkultur, mangler vi en omkring at køre på løbehjul, understreger hun.

Lavere hastighed og p-zoner

Til mødet var de seks kommuner blevet enige om en række ting, som skal gøre forholdene for elløbehjul og borgerne omkring dem bedre.

- Vi vil rigtig gerne kunne stille krav om, at hastigheden sænkes i bestemte områder, så man ikke kan køre mere end fem kilometer i timen i en gågade eller andre steder, hvor det er på de gåendes præmisser, forklarer Jane Jegind.

Også placeringen af løbehjulene har været problematisk. Når brugeren er færdig med løbehjulet, kan man nemlig blot tjekke ud og efterlade det de fleste steder i byen.

- Vi vil gerne have p-zoner i indre by, så løbehjulene ligger mere hensigtsmæssigt. Det kunne være "positivzoner", hvor man kun må holde, og ellers kører betalingen bare videre, siger Jane Jegind.

Brug cykelhjelmen

En af de helt store udfordringer er, at mange kører på elløbehjulene uden cykelhjelm. Det vil politikerne fra de seks kommuner også lave om på, selvom de er klar over, at det kræver meget at få brugerne af løbehjulene til at tage en cykelhjelm med på farten.

- Det ville være ærgerligt, at fordi man skal spare tre minutter på at tage cykelhjelmen med, så kommer man galt afsted, så man ikke kan noget resten af livet, siger Jane Jegind.

Men om man ligefrem kan gøre cyklehjelmen lovpligtig, lader hun andre om at beslutte.

- Jeg vil lade det være op til politikerne på Christiansborg. I første omgang handler det om oplysningerne, der er den rigtige vej frem, understreger Jane Jegind.

I sidste ende tror hun nemlig på, at det blot kræver en tilvænning fra borgernes side.

- Det har jo heller ikke altid været sådan, at vi skulle have cykelhjelm på, når vi cyklede. Det har vi fået indarbejdet som kultur. De her elløbehjul er noget nyt, og derfor har vi behov for i fællesskab at få oparbejdet en fælles kultur og en god adfærd, forklarer Jane Jegind.

Løbehjulene har været i bybilledet i alle seks kommuner som en del af den forsøgsordning, der skal evalueres i januar 2020