Leif efter hårdt arbejdsliv: - Jeg begynder at kunne mærke det i knæene

Et af de temaer, som har fyldt meget i den politiske debat - allerede inden statsministeren udskrev valg til Folketinget - er spørgsmålet om tilbagetrækning.

Danskerne lever nemlig længere og længere.

Lav systemet lidt om, ligesom det var førhen, hvor vi eventuelt har en mulighed for efterløn. Jeg synes heller ikke, det er sjovt, at jeg skulle forsvinde 60-årig. Men det er jo ikke sikkert, at kroppen vil Leif Donner, brolægger

Middellevetiden er steget støt siden starten af 1990'erne - således er den i dag 79 år for mænd og knap 83 år for kvinder.

Næsten lige så længe har politikere og økonomer diskuteret, hvordan udviklingen skal håndteres.

Det har blandt andet ført til en udfasning af efterlønsordningen og til en støt stigende pensionsalder.

En 18-årig i dag kan først forvente at gå på folkepension i en alder af 75 år.

Men kan vi overhovedet holde til at arbejde i så mange år?

Folketingskandidaterne Jan Johansen (S) og Rasmus Helveg Petersen (RV) er taget med på besøg hos brolægger Leif Donner og hans kollegaer fra Nordfyns Brolægning. De er i gang med at reparere fortov på Nyborgvej i Odense.

- Jeg er bange for at blive mistænkeliggjort

Leif Donner er i dag 56 år, og han har arbejdet hele sit arbejdsliv som brolægger. Det er snart 40 år siden, han som lærling gjorde entre på arbejdsmarkedet, og det begynder at kunne mærkes.

- Jeg er begyndt at få lidt ondt i knæene og lidt ondt i ryggen en gang imellem, siger Leif Donner.

Leif Donner fortæller, at han flere gange har oplevet, hvordan kollegaer - også yngre end ham selv - på grund af nedslining er endt i det kommunale jobcentersystem med årelange arbejdsprøvninger og afklaringer til følge.

- Jeg er vel mest bekymret for, at den dag min krop ikke vil mere, at man så skal mistænkeliggøres.

- Lav systemet lidt om, ligesom det var førhen, hvor vi eventuelt har en mulighed for efterløn. Jeg synes heller ikke, det er sjovt, at jeg skulle forsvinde 60-årig, så jeg kunne da godt tænke mig at tage nogle år mere. Men det er jo ikke sikkert, at kroppen vil, lyder Leif Donners bøn til politikerne.

Aldersgræsen stiger i takt med gennemsnitslevealderen

Aftalen, der ligger til grund for de nuværende regler om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, er velfærdsforliget fra 2006. En aftale, der indebærer en gradvis øgning af aldersgrænsen for pension, så den stiger i takt med den højere gennemsnitslevealder. Altså - jo ældre vi bliver, desto højere pensionsalder.

Venstre indgik i begyndelsen af maj en aftale om den såkaldte seniorpension med Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen indeholder blandt andet, at nedslidte, der maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, skal have ret til at forlade arbejdsmarkedet op til seks år før tid.

Socialdemokratiet er ikke med i aftalen, men ønsker i stedet for at indføre en ny ret til tidlig folkepension. En ret, der skal gælde de nedslidte lønmodtagere, som har været længst tid på arbejdsmarkedet.

- Leif er i gang med at slide sig selv ned

Hvad har I fået ud af mødet?

- Odenses fortove med de gule mursten er så smukke, og så er det sådan set meget, meget rart at møde ham, der kan finde ud af at lægge dem. Men det er jo også et stik i hjertet at vide, at hvis han bliver ved med at lave det, han laver nu, så går han en nedslidning i møde. Han er jo i gang med at slide sig selv ned.

- Folk skal uddanne sig løbende i løbet af et arbejdsliv.

Så det er Leifs opgave at sørge for, at han ikke ender i et problem?

- Ja, det er sørme også Leifs opgave. Man kan ikke selv arbejde i 40 år og blive nedslidt uden at have et vist ansvar for det.

- Det er jeg ikke enig i, bryder Jan Johansen ind.

- Nu kommer Radikale og siger, at vi skal indbetale til en uddannelsesfond. De mennesker - som Leif - har jo ikke slidt på uddannelseskontoen, men det er der andre, der har. Kære venner, det er altså nogle mennesker, der har slidt og slæbt, lige siden de var 15-16 år. De skal have en ret til at kunne gå tidligere, fordi de er slidt op, uddyber Jan Johansen.

- Det er bare utrolig dyrt fra samfundet. Jeg tror ikke, at der er nogen dækning for den check, du står og udsteder, slår Rasmus Helveg Petersen tilbage.

- Hvis han kommer op til en læge og får en lægeerklæring på, at han ikke kan passe sit arbejde, så mener jeg også, at han skal kunne gå direkte på en seniorpension, siger Rasmus Helveg Petersen.

Så I er måske ikke så langt fra hinanden alligevel?

- Jo, det er vi, når man graver ned i detaljerne, slutter Rasmus Helveg Petersen.

