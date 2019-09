OB på rov i 1. division: Lejer Alexander Juel Andersen

Alexander Juel Andersen kommer nu til OB på en lejekontrakt, der løber over de næste fire måneder med en forkøbsret, skriver ob.dk.

Den 28-årige forsvarsspiller skifter med øjeblikkelig virkning fra Vendsyssel FF, der ligger i 1. division, og starter træning i Ådalen allerede tirsdag.

Læs også OB-træner: Underkendt mål er en skandale af dimensioner

- Vi har fået en fin mulighed for at se Alexander Juel Andersen an i fire måneder. Det er en spiller, der kan dække både højre back og tage en position som stopper. Han har stor erfaring fra sine efterhånden mange år i Superligaen, hvor han har været i flere klubber. Alexander har været anfører i Vendsyssel og er en leder på banen, hvor han er vant til at gå forrest og tage ansvar, siger sportsdirektør Jesper Hansen til klubbens hjemmeside og fortsætter:

- Han er en fysisk stærk spiller og god i luften, og vi har haft kig på ham i et stykke tid og er glade for, at det lykkedes at hente ham. Nu har han så chancen for at vise, hvad han kan, og så må vi evaluere på samarbejdet til vinter, hvor vi har en forkøbsret.

Fire måneder til at bevise sig

Selv siger Alexander Juel Andersen om muligheden for at spille i OB:

- Jeg har fået fire måneder, og det er de vilkår, der nu engang har været. Men det beviser bare, at jeg skal give den gas fra dag et. Det er en klub, der vil fremad og har ambitioner, der matcher mine, og jeg skifter blandt andet for at blive bedre. Jeg har lagt masser af energi oppe nordpå, og nu skal jeg give den gas her, og jeg glæder mig bare til at komme i gang.

Læs også Nigeriansk prøvespiller får chancen i OB

Alexander Juel Andersen begyndte sin karriere i Viborg FF, inden han i 2011 blev udlånt til Randers FC og siden skiftede til AC Horsens på en fri transfer.

I 2013 blev han solgt til AGF, hvor han spillede i fem år, inden turen gik til Vendsyssel FF, hvor han har været stamspiller og anfører.

Femte spiller

Alexander Juel Andersen er den femte spiller, der er hentet til OB i dette transfervindue. De fire øvrige er den 23-årige nigerianske forsvarer Kingsley Madu, den 21-årige midtbanespiller Moses Opondo fra Uganda, den 27-årige angriber Issam Jebali fra Tunesien og den 22-årige norske angriber Sander Svendsen.