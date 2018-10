Mystik: Lejet bil fundet tom og på taget

Det er endnu uvist, hvorfor en bil torsdag morgen lå på taget på Smedemestervej i industriomårdet i Faaborg.

En borger anmeldte kort før klokken halv otte til politiet sin observation, og ved ankomsten til stedet kunne politiet konstatere, at der ingen personer var i nærheden.

Bilen havde inden tag-landingen ramt flere skilte på vejen.

Vagtchef Ehm Christensen oplyser, at bilen er lejet, og at man torsdag formiddag er i gang med at opsnuse personen, som står på lejekontrkaten.

