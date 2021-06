Letbanens etape to: Vi vil gerne have den ud til zoo

Men Bjarne Klausens gæster er ikke nødvendigvis på linje med direktøren.

Når TV 2 Fyn spørger nogle af torsdagens besøgende, så er der delte meninger om en letbaneforbindelse.

Nogle mener, at den ikke vil gøre en forskel i forhold til busserne, mens én mener, at der vil være for mange mennesker i et letbanetog.

- Jeg vil hellere bare køre selv, siger Rikke Stokholm fra Ringe.

Til gengæld mener Camilla Grønbech fra Odense, at en letbane vil gøre det nemmere for for eksempel familier med børn.

- Der kommer jo mange børnefamilier. Det ville jo være nemt for dem at tage toget og så tage letbanen. Det synes jeg da er en god idé, siger Camilla Grønbech.

Flere museumsgæster

Lidt længere oppe ad Sønder Boulevard, der ligger Fynsk Militærhistorisk Museum.

Her er man slet ikke i tvivl om værdien af at have en letbanestation tæt på.

- Det vil nok betyde en hel del, hvad besøgende til museet angår.

- Det ville være rart med et stoppested lige her udenfor, hvor folk kunne stige af og stige på, siger museets daglige leder, den pensionerede kaptajn Ove Verner Petersen.

For den studerende Mathias Christensen på J.B. Winsløwkollegiet ved Ansgar Anlæg vil en letbane give et tilskud af magelighed.

- Hvis det står ned i stænger, det er så der jeg overvejer om der er noget alternativ transport, siger Mathias Christensen, som ellers er en af Odenses mange cyklister.

- Så hvis letbanen kunne komme, så ville det være sygt lækkert, siger han.

Og tilføjer, at det ville være nemmere at komme til banegården med en letbane end med bussen.