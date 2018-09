Letbanearbejde: Trafikken omlægges på trafikeret vej

Frem til fredag ved middagstid flyttes vejarbejdet på Nyborgvej, meddeler Odense Kommune.

Det betyder, at vejarbejdet på strækningen mellem Svendsgade og Eriksgade/Nansensgade flyttes over i modsatte side af vejen.

Det samme gør trafikken.

Dette kan isæt påvirke trafikken på Nyborgvej torsdag eftermiddag og fredag morgen.

Det er arbejdet med at anlægge nye fortove, cykelstier og vejbaner for at gøre Nyborgvej klar til letbanen, der flytter over i modsatte side af vejen.

Svingforbud på Rømersvej

Også frem til fredag skal trafikanterne på Rømersvej i Odense være opmærksom på en ændring.

Der vil være venstresving forbudt fra Rømersvej til Højstrupvej, meddeler Odense Kommune.

Samtidig er det ikke er muligt at dreje fra Højstrupvej til Rømersvej - hverken fra højre eller venstre.



Der vil være omkørsel via Møllemarksvej og Bystævnevej eller via Stadionvej og Middelfartvej.



Der opsættes desuden midlertidig lysregulering i krydset , mens der arbejdes med at gøre Højstrupvej klar til letbanen på strækningen forbi Rømersvej.

Læs også Pres på DSB: Flere skal køre med private fjernbusser