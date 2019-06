Masser af togbusser i sommerferien: Letbanearbejdet giver massive ændringer i den fynske togtrafik

Arbejdet med letbanen i Odense betyder en række større ændringer for togtrafikken på Fyn i løbet af sommeren. Blandt andet må Svendborgbanen i to uger indstilles helt, og passagererne på banen må i stedet med togbusser.

Letbanearbejdet betyder, at DSB har færre spor til rådighed gennem Odense, og de må derfor køre færre tog med længere rejsetid henover sommeren.

- Det bliver en sommer, hvor de sporarbejder, der er omkring særligt letbanearbejdet i Odense, kommer til at berøre både dem, der rejser på Svendborgbanen, regional- og Intercitytog. Der vil være en hel del forandringer, siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov til TV 2/Fyn.

Ændringerne Færre intercitytog: Fra søndag 30. juni til lørdag 13. juli og igen fra søndag 21. juli og frem til fredag 2. august vil være færre Intercity- og Intercity-lyntog mellem Odense og Fredericia. Så rejser du med intercitytog på tværs af landet i ovenstående perioder, kan du opleve at skulle skifte tog i Fredericia eller Odense. Togbusser mellem Nyborg og Fredericia: Fra natten efter fredag 2. august til søndag eftermiddag 4. august vil der være indsat togbusser mellem Nyborg, Odense og Fredericia. Aftener og nætter med Togbusser mellem Odense og Tommerup: Lørdag aften 29. juni, lørdag aften 13. juli og lørdag aften 20. juli og efterfølgende nat vil der være indsat togbusser i stedet for Intercity- og Intercity-lyntog mellem Odense og Tommerup. Togbusser erstatter regionaltog: Fra søndag 30. juni til og med lørdag 13. juli og igen fra søndag 21. juli til og med søndag eftermiddag 4. august vil der køre togbusser i stedet for regionaltog mellem Odense og Tommerup. Aftener og nætter med Togbusser i stedet for regionaltog mellem Odense og Tommerup: Fra søndag aften 23. juni til natten efter torsdag 27. juni, lørdag aften 29. juni og efterfølgende nat, lørdag aften 13. juli og efterfølgende nat samt lørdag aften 20. juli og efterfølgende nat vil der være indsat togbusser i stedet for regionaltog mellem Odense og Tommerup. Togbussen standser i Odense, Holmstrup, Tommerup, Skalbjerg, Bred, Aarup, Gelsted, Ejby, Nørre Aaby, Kauslunde, Middelfart og Fredericia. Mellem Odense, Ringe og Svendborg: Fra lørdag aften 20. juli til og med søndag eftermiddag 4. august kører der togbusser i stedet for tog på Svendborgbanens strækning mellem Odense, Ringe og Svendborg. Det betyder, at der vil være længere rejsetid end normalt. Her holder Togbussen: Odense: Kottesgade Odense Sygehus: Kløvermosevej, buslommen Fruens Bøge: Skovalleen, vejen der krydser banen Hjallese: Forpladsen ved stationen Højby: Buslommen på Svendborgvej Årslev: Forpladsen ved stationen Pederstrup: Sdr. Højrupvejen ved stationen Ringe: Busholdepladsen, modsat stationen Rudme: Rudmevej ved stationen (forplads) Kværndrup: Forpladsen ved stationen Stenstrup: Stationsvej nord for stationen Stenstrup Syd: Buslommen ved stationen Svendborg Vest: Buslommen ved stationen (forplads) Svendborg: Holdepladsen foran stationen Se mere

Udgangspunktet for ændringerne er arbejdet med broen på Middelfartvej, der går over jernbaneskinnerne. Broen skal forstærkes for at kunne holde til den kommende letbane, og samtidig skal også Hjallese Station bygges om, hvilket betyder, at Svendborgbanen må holde helt stille i to uger.

Hjallese Station skal ombygges, så man kan skifte mellem Svendborgbanen og letbanetog. Arbejdet betyder, at der fra lørdag aften den 20. juli og godt to uger frem kun kører togbusser mellem Odense og Svendborg. Foto: Ole Holbech

Og når nu alligevel togtrafikken var påvirket af det, har Banedanmark, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af jernbanen, besluttet samtidig at lave en række mindre projekter, der alligevel ville have påvirket trafikken.

Men også fordi det falder sammen med en periode, hvor der ikke er så mange pendlere og faste togrejsende.

- Sommerferieperioden er kendetegnende ved, at der er et markant fald i antallet af rejsende. Alle dem, der normalt pendler til og fra arbejde og skole, holder ferie. Så derfor benytter Banedanmark – og i det her tilfælde Odense Letbane – muligheden ved, at der er færre rejsende og derfor færre, de generer, siger informationschefen.

Tony Bispeskov opfordrer DSB’s kunder og rejsende til at benytte Rejseplanen, der vil være opdateret med ændringerne og også vil blive holdt helt opdateret løbende, hvis der kommer yderligere ændringer.