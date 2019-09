Følg byggeriet fra luften: Letbanen overvåger entreprenørernes arbejde med droner

Odense Letbane vil fremover inddrage droner, når de skal kontrollere kvaliteten af entreprenørernes arbejde.

En ubemandet drone vil én gang om måneden overflyve den 14 kilometer lange strækning, hvor byggeriet af letbanen er i gang. Formålet er blandt andet at sikre at entreprenørne leverer det lovede arbejde.

Opløsningen er så god, at vi kan se om der ligger en femmer på vejen Steen Lykke

- Når vi får de månedlige opgørelser fra entreprenørerne over hvor meget de har lavet, så behøver vi ikke længer sende fem mand ud på pladsen for at tjekke om det er rigtigt. Nu klarer detaljerede dronebilleder opgaven for os, fortæller teknisk direktør hos Odense Letbane, Steen Lykke.

Dronen gennemflyver hele byggepladsen én gang om måneden, og billederne, som Odense Letbane får hjem, er særdeles detaljerede.

- Det er første gang, at en drone af denne kaliber flyver gennem Odense. Vi får fantastiske billeder af vores byggeplads på 14 kilometer, og opløsningen er så god, at vi kan se om der ligger en femmer på vejen, siger Steen Lykke.

Se selv billederne

Samtidig giver dronebillederne letbanen mulighed for både at overvåge sammenhængen i arbejdet og de konsekvenser, som den 14 kilometer lange byggeplads har for byen og trafikken.

Men det er ikke kun Odense Letbane, der får glæde af billederne.

De detaljerede dronebilleder bliver lagt ud på letbanens hjemmesider, hvor alle i detaljer kan se, hvordan arbejdet skrider fremad.