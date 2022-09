Letbanenaboer sælger deres lejligheder: - Ikke overraskende, mener flere politikere

Letbanens støjproblemer får nu flere til at sætte deres boliger langs skinnerne til salg.

Den konsekvens ærgrer borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S).

- Det skal jeg være den første til at beklage. Omfanget af støj fra letbanen har overrasket meget, siger borgmesteren.

Også andre politikere i byrådet er ærgerlige over udviklingen.

- Det er stærkt bekymrende, men det kommer heller ikke som en overraskelse for mig. Jeg har selv sovet langs letbanen og været i god dialog med nogen af dem, der sælger deres lejlighed nu, og det giver jo god mening, for det er ikke særligt behageligt at være der, siger Beskæftigelses- og Socialrådmand, Christoffer Lilleholt (V).

- Den massive støj der er nu, er jo overhovedet ikke det, nogen havde forventet, så jeg kan godt forstå, at de (naboerne til letbanen, red.) er i en situation, hvor de føler sig lidt snydt, lyder det fra By- og Kulturrådmand Søren Windell (K).

Er i gang med arbejdet

Hos Odense Letbane er man ifølge bestyrelsesformand Jesper Rasmussen i gang med at udbedre støjproblemerne, og derfor er også han ked af, at flere beboere vælger at sælge deres hjem på grund af larm.

Allerede nu viser Odense Letbanes målinger, at støjen er reduceret, men bestyrelsesformanden fortæller også, at der kan gå op til to år, før arbejdet er færdigt.

- Jeg kan kun teknisk set forsøge at gøre det så godt som muligt, og det gør jeg. Det er det, der står i min jobbeskrivelse lige nu, og så må jeg beklage, hvis nogen ikke kan se sig ud af at vente på, at vi har gjort det så godt, vi kan. Vi er ikke i mål, siger Jesper Rasmussen.

Peter Rahbæk Juel har da også en forventning om, at man hurtigt vil kunne se resultater af Odense Letbanes arbejde.

Har mistet troen

Den forklaring er dog ikke nogen trøst for letbanens naboer. Flere har ligefrem mistet troen på, at støjproblemerne bliver løst tilstrækkeligt nok til, at de nogensinde vil kunne bo i deres hjem.

Christoffer Lilleholt forstår da også godt naboernes frustrationer, og han håber derfor, at ”Odense Letbane kommer i arbejdstøjet”.

Det er Søren Windell enig i, men han er ærgerlig over den ventetid, det medfører.

- Det viser jo med al tydelighed, at det produkt vi har betalt for, ikke er det, vi har fået. Der skulle jo ikke have været de her udfordringer med vibrationer og støj, og det er man i gang med at se, hvad man kan gøre ved, men det kan tage op til to år, og det synes jeg er umådelig lang tid, siger By- og Kulturrådmanden.

I forbindelse med at finde årsagerne til støj- og vibrationsproblemerne, har Odense Letbane måttet nulstille letbanesystemet. Det gav dog uventede lyd-konsekvenser.