Lettelse på ø-skole: Politikere dropper lukning

Der er massiv lettelse på Strynø, efter politikere har meldt ud, at skolen under ingen omstændigheder lukker i denne valgperiode.

- Alle jubler jo. Vi har jo alle tænkt, at det kan de da ikke bare gøre. Vi føler, at vi er blevet hørt her på Strynø.

Sådan lyder reaktionen fra Mette Meldgaard, formand for Strynø Beboerforening, efter byrådets politikere i Langeland Kommune har meddelt, at de ikke vil lukke Strynø Skole.

Og ikke alene har de taget forslaget af bordet, de har også sagt, at de ikke vil røre ved skolen i resten af denne valgperiode. Det er helt fantastisk. Det giver ro for os til at styrke vores bosætning. Mette Meldgaard, formand, Strynø Beboerforening.

I juni kom det frem, at Langeland Kommune skal spare 16 millioner kroner. I et sparekatalog fra kommunens embedsværk med i alt 69 spareforslag optrådte muligheden for at lukke Strynø Skole og dermed netto spare 778.000 kroner om året.

Muligheden for at lukke Strynø Skole figurerer fortsat i sparekataloget.

Men nu har kommunens politikere altså i en pressemeddelelse meldt ud, at en lukning af skolen ikke kan komme på tale.

- Det er rigtigt, at lukningen stadig står i sparekataloget, men gruppeformændene for kommunalbestyrelsens partier ønsker under ingen omstændigheder at lukke Strynø Skole. Derfor sendte vi pressemeddelelsen ud, siger Lisa Pihl Jensen (S) til TV 2/Fyn.

Skole styrker bosætning

Det styrker bosætningen, at skolen ikke skal lukke, lyder det fra Mette Meldgaard.

I modsætning til mange andre øer her i landet, er Strynøs befolkningstal voksende. Bare inden for de seneste måneder er to familier flyttet til Strynø. Mange børnefamilier vælger Strynø, og en del af æren for den udvikling skyldes netop, at øen kan tilbyde skolegang, mener Mette Meldgaard.

Strynø Skole har ti elever og tilbyder skolegang til og med 4. klasse. På Strynø bor der 220 indbyggere. 50 af dem er børn

