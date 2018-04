Lettet revydirektør: - Det er uvirkeligt for mig

Odense Sommerrevy har haft en krads økonomisk start på livet med betydeligt underskud i de første to år. Men isbjerget blev undveget, og nu ser det ud til at revyskuden vender - billetsalget er steget med mere end 100 procent.

Revydirektør Lars Arvad har været nervøs. Rigtig nervøs. Hvad nu, hvis det ikke går? Hvad nu, hvis vi ikke sælger nok billetter? Skal min store drøm om Odenses helt egen sommerrevy falde sammen?

Danmarks yngste revydirektør har nemlig slået hul på sin personlige sparegris og investeret en betydelig del af sine egne penge og hjerteblod i Odense Sommerevy. Revyen er hans hjertebarn og dybt personlige livsdrøm.

Men nu kan han slå koldt vand i blodet og nyde synet af billetterne, der bliver solgt i behageligt tempo.

Billetterne ruller

På nuværende tidspunkt er der solgt 17.304 billetter. Det svarer til en vækst på 100 procent sammenlignet med salget sidste år. Allerede nu er der sat ti ekstraforestillinger på plakaten.

- Jeg havde ikke engang turde håbe på det. Jeg er meget lettet, det er helt uvirkeligt for mig. En vækst på over 100 procent, det er jeg ikke stødt på før i dansk revyhistorie, siger revydirektør Lars Arvad.

Stjerner i teltet

Revyholdet i år består af de to Odense-rutinerede skuespillere Vicki Berlin og Thomas Mørk, der begge er med i Odense Sommerrevy for tredje gang. Men som noget af en scoop er skuespillerne Bodil Jørgensen og Niels Olsen kommet med i banden.

Bodil Jørgensen er kendt fra blandt andet satireprogrammet "Rytteriet" og tv-serien "Badehotellet", men det er hendes første sommerrevy i Odense.

- Jeg glæder mig rigtigt meget. Der er en hest med, så det er en rigtig cirkusforestilling, siger skuespiller Bodil Jørgensen.

Børnehavebarnet er kommet på gymnasieniveau

Odense Sommerrevy kom til live for tre år siden, hvor revydirektør Lars Arvad konverterede den tidligere vinterrevy til en sommerrevy. Han havde store ambitioner, der udløste store regninger.

Billetsalget levede ikke op til forventningerne, og det første år tegnede dystert med et negativt resultat på 1.350.000 kroner. Året efter, 2016/17, så det bedre ud med et underskud på "kun" en million kroner.

I år tegner billetsalget til at placere Odense Sommerrevy i en top fem blandt de danske revyer, hvor Cirkusrevyen troner uden konkurrence på toppen.

- LIge hvad der sket og hvad vi har ramt, det er stadig et mysterium. Men det må jo tilskrives, at vi har et fantastisk hold og har fået lagt et godt fundament de foregående år, siger revydirektør Lars Arvad.

Det var i sidste øjeblik

Lars Arvad lægger ikke skjul på, at noget afgørende skulle ske i år.

- Jeg vidste godt, at det nok var ved at være sidste skud i bøssen. Vi havde i hvert fald skullet gøre noget helt radikalt anderledes og tænke hele idéen om. Men det nåede vi heldigvis ikke til. Så hvis man hører et glædesskrig ud over Odense i aften, så er det bare mig der kører hjem for åbent vindue, siger revydirektør Lars Arvad.

