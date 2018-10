Levende landsby vil ikke være museum

- Her har vi plantet 34 æbletræer, ligesom vi har plantet 100 paradisæbletræer rundt om i Søllinge. Hele byen skal plastres til med paradisæbler, fortæller Per Juel Sørensen med et stort smil, mens han peger ud mod træerne, der står på rad og række ved siden af den nedlagte skole og lige op ad kirkens stengærde.

Vi er i Søllinge på Midtfyn. En typisk fynsk landsby, der på mindre end en menneskes levealder har gennemgået en stor forandring. Nogle vil sige til det værre.

Landsby uden forretninger

- Da vi flyttede hertil i 1974 var der to købmænd og to skoler. De er væk. Men den ene skole er i dag børnehave og vuggestue, og der er helt fyldt, reflekterer Per Juel Sørensen.

Han er formand for Foreningen til forskønnelse af Søllinge. En forening der udover ham selv består af fire andre.

- Vi er en bestyrelse, og det er det hele. I 2013, da oktoberstormen væltede vores store egetræ ved gadekæret, blev vi inspireret af en forening i Brobyværk. De gjorde en masse for lokalområdet, men havde også erhvervsliv og medlemmer og det gav en masse bøvl. Det er vi sluppet for ved kun at være bestyrelsen, mener Per Juel Sørensen.

Per Juel Sørensen havde forleden hejst flaget, for det var dagen, hvor Søllinge officielt overtog den nye parkeringsplads ved kirken. Foto: Preben Dahl

Og hvad er det så de vil? Meget simpelt: Gøre Søllinge pænere og til et bedre sted at bo.

Derfor fik de fjernet den stormvæltede eg og plantet en ny. Mindesmærket fra genforeningen i 1920 var ved samme lejlighed blevet slået skævt og det blev rettet op. Siden er gadekæret også blevet renset op.

- Vi er netop blevet færdige med parkeringspladserne ved kirken. Med god støtte fra Faaborg-Midtfyn Kommune har en landskabsarkitekt skabt en helt anden plads. Nogle i byen var nervøse for, at der blev færre parkeringspladser, men der er hverken flere eller færre end før, fortæller Per Juel Sørensen om projektet, der har kostet over 500.000 kommunale kroner.

- Vi er egentlig færdige med de idéer, vi havde fra starten i 2013. Så vi kunne godt nedlægge os selv. Men ... Vi har opnået nogle resultater, og kan vel godt tillade os at være stolte af at have løftet Søllinge.

Flere idéer venter

Per Juel Sørensen har også flere idéer, men dem holder han helst for sig selv.

- Jeg skal lige snakke med de andre først. Så de idéer må du vente med at høre om. Men jeg vil godt afsløre, at det er noget, der kræver en stor pose penge.

Til gengæld slår han gerne fast, hvad meningen med det hele har været.

- Vi skal være en levende landsby. Ikke et museum. Vi har en hel masse bevaringsværdige ting her, men de skal bevares for at blive brugt, slår Per Juel Sørensen fast og kigger ud af vinduet.

- Nå, der kommer landskabsarkitekten. Jeg har lidt travlt. Vi har overdragelsesforretning i dag, siger han tilfreds, inden han takker af og haster ud for at afslutte det seneste, men næppe det sidste projekt i Søllinge.

Foreningen til forskønnelse af Søllinge har fået plantet 34 æbletræer lige bag den gamle skole. Foto: Preben Dahl