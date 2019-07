Efter flere dages efterårsvejr: Lidt af sommeren kommer tilbage fredag

Kigger man ud af vinduet, er det svært at tro, at kalenderen siger juli og sommerferie for mange.

Læs også Brug for flere plejefamilier: Flere end 240 killinger på Fyns Internat

De seneste dage har dog budt på koldt vejr med regn og kraftigt blæsevejr, men der er - kortvarigt - håb forude.

- Efter en torsdag, der mindede mere om efterår end sommer, venter der en fredag, hvor vi får en snert af sommeren tilbage, siger vejrvært Ellen Nybo fra TV 2 Vejret.

- Til at starte med lidt regn og relativt blæsende omkring Ærø og Langeland, men efterhånden forventer vi, at regnen trækker længere sydover og gør plads til en formiddag med en hel del sol, forklarer hun.

Lunt badevand

Ifølge TV 2 Vejret kan fynboerne dog ikke se frem til sommertemperaturer.

I løbet af fredagen vil temperaturen ligge på mellem 17 og 19 grader. Skal du ud og bade, vil vandet dog ikke føles så koldt.

- Nogle steder er badevandstemperaturen ganske hæderlig, blandt andet ved Svendborg, hvor den ligger på 18 grader, siger Ellen Nybo.

Fra lørdag og de næste dage vender det efterårslignende vejr dog tilbage.

I weekenden bliver det 15-17 grader med en frisk til hård vind. Der vil også være en del skyer og regn på programmet. Først på tirsdag i næste uge forventes temperaturen igen at komme over 20 grader på Fyn.