71-årig mand døde efter svømmetur med vennerne

En 71-årig mand er fundet død ved Christiansminde.

Klokken 17.40 rykkede Fyns Politi ud til vandet ved Christiansminde.

Her havde en 71-årig mand været ude at sejle med sine venner. De havde besluttet sig for at tage en svømmetur, men strømmen i vandet gav den ellers habile svømmer problemer.

Vennerne ombord forsøgte at få ham op, men uden held.

I mellemtiden sejlede en anden privatbåd forbi og fik manden om bord.

Da ambulancen kom erklærede de manden død.

Den 71-årige mand anslås af sine venner som en stabil svømmer.

Vagtchefen hos Fyns Politi fortæller, at politiet lige nu efterforsker sagen som en drukneulykke, men at de på nuværende tidspunkt ikke kan kommentere sagen nærmere.

