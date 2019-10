Politiet dykkede efter Mark: Lig fundet i Odense Å

Opdatering Politikommisær Jack Liedicke, Fyns Politi, oplyser kort efter midnat natten til torsdag, at man har fundet en død mand i Odense Å. I en sms til TV 2/Fyn skriver han: "Det er formentlig den savnede Mark".

Onsdag aften begyndte dykkere at lede efter den forsvundne Mark Corneliussen i Odense Å i den del af åen, der løber gennem Munke Mose.

Mark Corneliussen har været forsvundet siden sent fredag aften, hvor han forlod The Old Irish Pub i Vintapperstræde i Odenses indre by.

Politikommissær Jack Liedicke, Fyns Politi, opholder sig på stedet og oplyser til TV 2/Fyn, at man sidst på eftermiddagen modtog oplysninger om, at Mark Corneliussen var set ved åen.

- Vi har indikationer på, at han været i Munkemose, og så ville vi ikke vente til i morgen.

- Det er kun beklageligt at mørket er faldet på, men vi fortsætter til dykkerne siger, at nu giver det ikke længere mening, siger Jack Liedicke.

Ifølge vidner deltager fem mand fra brandvæsnet i aktionen - her i blandt to dykkere. Og ud over Jack Liedicke er der to civilklædte betjente på stedet.

Da Mark Corneliussen, som er fra Nyborg, forlod The Old Irish Pub omkring klokken 22.50 var han iklædt mørke cowboybukser, sort Rock Bull-bluse og hvide sko. Han er 180 centimeter høj og har mørkblond hår.

Vidner har blandt andet fortalt, at de har set Mark Corneliussen ved Froggy's Café på Vestergade.

Inden den 19-årige nyborgenser forsvandt, skal han have mistet sin telefon. Og netop fordi Mark Corneliussen ikke var i besiddelse af sin telefon, har det heller ikke været muligt for politiet at søge sig frem til ham gennem signalet fra hans telefon, har Fyns Politi forklaret til TV 2.