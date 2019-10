Lig fundet i Odense Å skal identificeres fredag

Den endelige genkendelse af det lig, Beredskab Fyn onsdag fandt i Odense Å, vil blive foretaget fredag. Det fortæller Jack Liedecke, der er politikommissær ved Fyns Politi.

- Familien bor ikke i Odense, så der er noget logistik, der skal gå op, siger han.

Tidligere torsdag fortalte vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen, at der formentlig er tale om den 19-årige Mark Corneliussen, der har været forsvundet siden fredag aften.

I et åbent opslag på Facebook har Mark Corneliussens mor skrevet, at politiet har meddelt hende, at de har fundet Mark, men den endelige genkendelse er ikke sket endnu.

Hun takker foreningen Missing People, facebookgruppen Forsvundne Personer samt politiet for deres indsats i eftersøgningen af den 19-årige Mark Corneliussen.

Formentlig tale om en ulykke

Ved et ligsyn torsdag er det blevet besluttet, at en obduktion skal fastslå årsagen til dødsfaldet. Ifølge Jack Liedecke går man ud fra, der er tale om en ulykke.

- Vi formoder, at der er tale om en ulykke, men vi vil gerne have dødsårsagen belyst så godt som muligt, og en obduktion er den eneste måde, vi kan gøre det på, siger han.

Fyns Politi har ledt efter Mark Corneliussen siden lørdag. Onsdag eftermiddag fik de noget videomateriale, der viste ham gå forbi Åfartens bygninger ved Munke Mose og Odense Å.

Mens eftersøgningen fortsat var i gang onsdag aften talte TV 2/Fyn med Jack Liedecke, der ledte den intensive eftersøgning.

- Han går med en lidt usikker gang, og da vi ikke kan udelukke, at han kan være faldet i vandet, har vi fået dykkere i vandet til at afsøge området her omkring slusen, siger Jack Liedecke.