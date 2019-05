V og S fletter fingre på Fyn: Lilleholt og Dan Jørgensen vil have mange flere penge til robotter

Mens Socialdemokratiets Mette Frederiksen og Venstres statsminister Lars Løkke Rasmussen har svært ved at finde fodslag om et samarbejde efter folketingsvalget, spiller energiminister Lars Chr. Lilleholt og tidligere fødevareminister Dan Jørgensen - begge fra Fyn - nu ud med et fælles udspil om flere hundrede millioner til fynsk robotforskning.

Et udspil, der skal bære igennem valget, uanset, hvem der vinder.

- Det er det bedste, vi kan gøre, hvis robotindsutrien for alvor skal give pote på Fyn, siger Lars Chr. Lilleholt.

På Syddansk Universitet har man de sidste tre år investeret 285 millioner kroner ekstra i robotforskning og teknologi.

Det er investeringer, der ligger ud over det tekniske fakultets årlige budget i robot-forskning.

- Hele verden efterspørger robotter, og det er enormt flot, at der er kommet så mange virksomheder i Odense, og vi skal have det op i et endnu højere gear. Den bedste måde, hvorpå vi som politikere kan gøre det, er, at der kommer flere penge til forskning, siger han.

Men hvis robotindustrien fordobler deres omsætning de næste tre år, så vil det kræve ekstra investeringer i robotteknologi – alene for SDU's vedkommende - kræve op mod 570 millioner kroner - altså 190 millioner kroner om året.

Det er de penge, Dan Jørgensen og Lars Chr. Lilleholt nu giver hinanden håndslag på at skaffe i fællesskab efter folketingsvalget.

Der er dog ingen af de to politikere, der vil sætte et konkret tal på, hvor mange penge de vil skaffe.

- Det, Lars Christian og jeg siger, er, at der - uanset hvordan valget må gå - bliver nogle aktive stemmer på Christiansborg, som sikrer, at der kommer nogle flere midler til det her område. Det er klart, præcis hvor meget, kan vi ikke love noget om, men vi kan love, vi vil føre sagen for Fyns skyld, og fordi der er mange arbejdspladser i det, siger Dan Jørgensen

I dag er der 8.500 ansat i robot- og automations-industrien i Danmark. Den omsætter for 18 milliarder kroner - heraf er 10 milliarder kroner eksport.

Følger den danske industri den globale markedsudvikling, kan 25.000 være beskæftigede i 2025 og omsætte for op mod 52 milliarder kroner.

Tælles de indirekte jobs med og afledte effekter, kan det samlede tal være 55.000 jobs og en samlet omsætning på 80 milliarder kroner i 2025.

