Lillemølle er en af landets smukkeste vandmøller

Fem fynske vandmøller er nomineret til "Danmarks smukkeste vandmølle".

En af dem er Lillemølle ved Ørbæk. Møllen ligger smukt omgivet af bakker, skov, sø og engområder.

Møllens historie starter i 1600-tallet, mens de nuværende bygninger stammer fra 1827.

Møllen blev fredet i 1954, og i de senere år er Lillemøllens bygninger og omgivelser blevet gennemrestaurerede og fremstår meget smukt og velbevaret. Vandmøllen har to hjul af overfaldstypen.

Udover Lillemølle er følgende fire andre fynske møller nomineret: Grubbe Mølle, Vejstrup Mølle, Ventepose Mølle og Sønder Broby Mølle.

30 møller kører fortsat med vand

Vandmøller var engang et almindeligt syn i landskabet, men i dag er der kun omkring 30 fungerende vandmøller tilbage i landet.

For at sætte fokus på Danmarks sidste fungerende vandmøller som vigtig kulturarv, har organisationen Historiske Huse nomineret i alt 17 vandmøller fordelt over hele landet i konkurrencen "Danmarks Smukkeste Vandmølle".

