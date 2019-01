Sportslørdag hylder de frivillige: Lillian og Karsten har givet 38 år til håndbold på Langeland

De slår græsset på fodboldbaner, vasker gulvet i hallen, træner unge mennesker i sport, bager kagen til turen eller organiserer samkørsel.

Frivillige hænder er drivkraften i flere af landets - og dermed også de fynske - foreninger og sportsklubber.

- Jeg har en fornemmelse af, at vi til tider er for dårlige til at sige tak og vise, hvor meget det betyder for et lokalsamfund som vores, siger Ivan Nielsen, bestyrelsesmedlem i Bagenkop IF på Langeland.

Ivan Nielsen har indstillet de to ildsjæle, som han beskriver dem, Lillian Jespersen og Karsten Hansen. De har været aktive som håndboldtrænere, ledere og koordinatorer i klubben siden henholdsvis 1997 og 2003.

- Der er ingen, der er uundværlige, men i Lillian og Karstens tilfælde vil jeg gøre en undtagelse, for de gør så meget for klubben, siger Ivan Nielsen.

Hver uge i sæsonen arbejder de to i det, der svarer til en fuldtidsstilling i klubben, og Lillian Jespersen har været i klubben over halvdelen af sit liv.

De får de bedste frem i Langelands børn

Bagenkop IF har de samme udfordringer, som mange andre sportsklubber i yderområder og små bysamfund kæmper med. De mangler spillere, og det kniber ofte med at stille hold.

- Lillian og Karsten har lagt en kæmpe arbejdsindsats i at lave et velfungerende holdfællesskab, der gør, at vi kan stille hold. De er gode til at informere forældrene og få et godt samarbejde med dem. Det har resulteret i, at vi i dag har et pigehold med 12 spillere. Det lyder ikke af meget, men på Sydlangeland er det kæmpestort, siger Ivan Nielsen.

Holdfællesskabet og den store frivillige indsats betyder, at Bagenkop IF kan stille hold i U-10, U-12, U-14, U-16 og Dame og Herre serie 3. Det er noget af en bedrift på Langeland, mener Ivan Nielsen.

- De lader ikke forældrene sige nej. Hvis børnene skal til en tre-dages turnering og ikke er glade for at sove væk hjemmefra, så finder Lillian og Karsten en løsning. De ser ikke begrænsningerne, de ser kun muligheder og løsninger. Hos dem er der plads til alle, siger han.

Alle kan bruges

Der er ikke uanede mængder af ressourcer i form af unge håndboldtalenter i Bagenkop IF’s opland. Men talentet er lige meget, alle kan bruges, siger Ivan Nielsen

- Hvor Lillian er organisatoren, så er Karsten træneren, og han kan bruge alle. Han får utrolig meget ud af de unge mennesker, og jeg kan mærke, blandt andet på min egen datter som Karsten træner, at de unge mennesker styrkes i troen på sig selv, og det følger dem, den dag de forlader klubben.

Lillian Jespersen og Karsten Hansen er ikke de eneste, der i år er nomineret til “Årets Frivillige Idrætsleder”. Otte andre ildsjæle skal til Sportslørdag, lørdag den 19., kæmpe om titlen, en sejrstatuette designet af kunstneren Jens Galschiøt og de 10.000 kroner, som følger med æren.

Vinderen afgøres af repræsentanter fra de ni fynske kommuner, der deltager i Sportslørdag, og repræsentanter fra Samvirkende Idrætsklubber i Odense, SIKO.