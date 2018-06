Linda har fået førtidspension efter to forsøg: - Vi begik en fejl

Pensionsnævnet begik en fejl, da man to gange afviste Linda Ryets ansøgning om førtidspension, erkender Faaborg-Midtfyn Kommune. Nu har hun fået førtidspension med tilbagevirkende kraft.

I februar afviste pensionsnævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune for anden gang 41-årige Linda Ryets indstilling til førtidspension.

Nu - tre måneder efter kronisk syge Linda Ryet atter blev sendt ud i et nyt ressourceforløb, selvom kommunens egne fagfolk fastholdt, at hun skulle have førtidspension - indrømmer Faaborg-Midtfyn Kommune, at pensionsnævnet tog fejl.

Linda Ryet har fået førtidspension med tilbagevirkende kraft fra 1. februar.

- Jeg blev bare rigtig rørt. Jeg kunne begynde at trække vejret igen, fortæller Linda Ryet.

Pensionsnævnet begrunder blandt andet afgørelsen med, at Linda Ryet i strid med loven ikke personligt mødte pensionsnævnet.

I referatet står der, "at tidligere afgørelse rent juridisk er ugyldig, da Linda Ryet ikke blev tilbudt fremmøde for Pensionsnævnet".

Ingen pension til Catherine

Linda Ryet, der efter et alvorligt trafikuheld i sommeren 2012 lider af diskusprolaps i nakken, diskusprotrusion i lænden, piskesmæld, kroniske smerter og hovedpine, lys- og lydoverfølsomhed, føleforstyrrelser, koncentrations- og hukommelsesbesvær, er glad for endelig at få førtidspension.

Samtidig er hun dog forundret.

For samme dag, som hun modtog brevet fra Faaborg-Midtfyn Kommune med den livsændrende overskrift "Tilkendelse af førtidspension", fik 22-årige Catherine Brændeholm afslag på den tredje indstilling til førtidspension.

- Jeg måtte simpelthen fælde en tåre. At se hende få afslag for tredje gang gjorde bare ondt. Det rørte mig rigtig meget, for nu sidder hun i samme situation, som jeg har prøvet flere gange.

- Hendes og min sag var meget enslydende i de afslag, vi fik, så jeg tænkte, at nu måtte de tilbyde hende fortræde for pensionsnævnet eller tilbyde hende pension. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg kan, når hun ikke kan. Det er jo det samme, der er sket for os, siger Linda Ryet.

Da Catherine Brændeholm i februar blev afvist af pensionsnævnet, fik hun ligesom Linda Ryet heller ikke lov til at møde nævnet, der skulle afgøre hendes fremtid, før de traf beslutningen om, at hun ikke skulle tilkendes førtidspension.

- På Lindas vegne er jeg virkelig glad, men jeg synes også, det virker lidt underligt, at man pludselig kan give Linda førtidspension, men ikke mig, siger Catherine Brændeholm.

Lille og til grin

Catherine Brændeholm er indkladt til møde med fagfolkene i kommunens rehabiliteringsteam igen 27. juni. Her skal fagfolkene vurdere, om de vil indstille hende til førtidspension for fjerde gang.

Faaborg-Midtfyn Kommunes rehabiliteringsteam har allerede tre gange indstillet den 22-årige kvinde, der lider af cystisk fibrose, til pension. Alle gange har kommunens pensionsnævn afvist indstillingerne.

Det fik i januar koncernchef for arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune, Mette Gaarde-Fink til at beklage forløbet - en beklagelse, som arbejdsmarkedschefen gentog, da TV 2/Fyn bragte historien om afslag nummer tre i sagen om Catherine.

- Det er også meget, meget beklageligt, at Catherine skal stå i denne situation igen. Det undskylder jeg virkelig, sagde arbejdsmarkedschef Mette Gaarde-Fink.

Arbejdsmarkedschefen fastholder dog, at de to sager ikke kan sammenlignes. Hun afviser, at det skulle være det manglende møde med pensionsteamet, der har banet vejen for Linda Ryets førtidspension.

Derfor er der ifølge arbejdsmarkedschefen heller ikke umiddelbart en praksisændring på vej, som vil medføre pension til Catherine Brændeholm, som forklarer, at hun føler sig magtesløs.

- Jeg føler mig til grin. Jeg føler mig så lille og ligegyldig. Jeg er totalt tom for ord, fortæller Catherine Brændeholm.