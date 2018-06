Linda Ryet fik sin pension: - Vi skulle have rejst sagen tidligere, erkender chef

Vi har lavet en fejl ved ikke at rejse den i februar, hvor den kunne have været rejst, erkender Mette Gaarde-Fink, koncernchef for arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune efter Linda Ryet fik tilkendt pension.

Linda Ryet har efter to afvisninger fået tilkendt førtidspension.

Faaborg-Midtfyn Kommune erkender samtidig, at der er blevet begået en fejl, og at Linda Ryet burde have været tilkendt førtidspension allerede i februar.

Til TV 2/Fyn siger Mette Gaarde-Fink, koncernchef for arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune, at man er glad for at der er kommet en afklaring i sagen, men også at man beklager forløbet:

- Det man kan sige vi har gjort forkert, det er at vi skulle have valgt at rejse sagen tidligere, allerede da den var oppe i februar. Og da vi fik en anke på sagen var vi inde og revurdere sagen og valgte så at rejse den.

Hvad er det helt konkret der har gjort, at I har ændret jeres indstilling og nu mener, at hun skal have førtidspension?

- Når vi får en anke ser vi på sagen med nye øjne, ser om der er noget vi kunne have overset, noget vi skulle se på anderledes. Og i denne sag har vi vurderet, at vi har lavet en fejl ved ikke at rejse den i februar, hvor den kunne have været rejst.

- Og den blev så rejst med henblik på pension. Og det gør så at Linda får pension med tilbagevirkende kraft, siger Mette Gaarde-Fink, og uddyber, at i en ankesag kigges der i sagens substans:

- Det gør at vi vurderer sagen anderledes.

- Pensionsloven er meget klar; det skal være dokumenteret i forhold til varig tab af arbejdsevne, og der har vi været inde med afsæt i de sagsakter der ligger og sige, at her er rent faktisk dokumenteret, sådan at vi kan rejse sagen og tilkende pension.

Linda Ryet var ude for et alvorligt trafikuheld i sommeren 2012 og lider af diskusprolaps i nakken, diskusprotrusion i lænden, piskesmæld, kroniske smerter og hovedpine, lys- og lydoverfølsomhed, føleforstyrrelser, koncentrations- og hukommelsesbesvær.

