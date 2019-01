Se billeder og video: Lindø bygger ud i stor stil

I alt 400.000 kvadratmeter nyt havneområde og en kilometer ny kaj ved Lindø i Munkebo er ved at tage form.

Den nye kaj bliver et specielt heavy load-område, hvor der kan udskibes tunge elementer som for eksempel havvindmøller.

Udvidelsen udføres i totalentreprise af et joint venture bestående af danske Züblin A/S og Jan De Nul Group fra Luxembourg.

Kontrakten lyder på i alt 350 millioner kroner.

Læs også Lindø klar til udbygning for 350 millioner: - Man bliver lidt ydmyg

Teknisk krævende opgave

Det er en teknisk krævende opgave, skriver firmaerne i en pressemeddelelse.

- Den internationale ekspertise er stor på dette projekt, hvor både Züblin og Jan De Nul trækker på erfaring fra tidligere projekter i udlandet. Der er et spændende marked for havneudvidelser i Danmark og begge virksomheder ser dette projekt som en god indgangsvinkel til det danske marked, siger teknisk direktør for Züblina forretningsenhed Fundering & Anlæg, Thomas Bentsen.

I første fase bliver det installeret 25.000 kvadratmeter spuns og 450 kajvægsankre i fjorden, mens der pumpes to millioner kubikmeter sand ind til det nye havneområde.

Læs også Gigantisk ordre på havvindmøller giver mere travlhed på Lindø

Se dronevideo, der viser det indledende arbejde med at installere spuns og ankre samt indpumpe sand: