Lindø klar til udbygning for 350 millioner: - Man bliver lidt ydmyg

Den nye Terminal Nord på Lindø skal fremtidssikre aktiviteterne på den mere end én million kvadratmeter store industriområde i Munkebo.

Med noget blæk på et stykke papir har Lindø - eller rettere Port of Odense A/S - fremtidssikret sig med en udbygning af havnen til intet mindre end 350 millioner kroner.

Underskrivelsen af kontrakten med et konsortium bestående af Jan de Nul VN fra Belgien og Züblin A/S fra Danmark er det nu sikkert, at arbejdet med at etablere et havneareal på 400.000 kvadratmeter og én kilometer ny kaj kan sættes i gang.

Udvidelsen skal understøtte havnens aktiviteter indenfor både bulkvarer og maritim- og offshoreindustri.

- Man bliver lidt ydmyg. Det er rigtig, rigtig mange penge at skrive under på. Vi står her med Danmarks tredjestørste havn og vi udvider den nu for 350 millioner kroner, sagde administrerende direktør for Odense Port of Lindø, Carsten Aa, da blækket var sat.

Han erkender, at han ikke havde forudset den succes, som Lindø har fået siden havneselskabet overtog grunden, hvor Odense Staalskibsværft lå indtil udgangen af 2013.

I øjeblikket er mere end 90 procent af det mere end én million kvadratmeter store industriområde udlejet.

Heavy-areal imødekommer kunderne

Udover nyt havneareal og nyt kajanlæg skal der laves en såkaldt heavy-load-plade ved kajen, som bliver et særlig unikt element på den nye Terminal Nord på Lindø, skriver Port of Odense A/S

Denne såkaldte heavy-load-plade etableres 30 meter fra kaj og ind i land og 100 meter langs kajen. Det er en massiv konstruktion, som er særligt egnet til placering af meget store mobil- og crawlerkraner.

Heavy-load pladen konstrueres således, at alle kendte kommercielt tilgængelige mobil- og crawlerkraner kan bruges til maksimum-grænsen af deres kapacitet.

Det betyder at havnens kunder ikke skal lave individuel lastfordelingsopbygning ved hvert projekt, som er en omfattende og omkostningsfuld midlertidig etablering på kajen.

Dermed vil heavy-load-projekter på Lindø både kunne serviceres med den eksisterende 1.200 ton tunge kran på Terminal Syd og fra 2020 med projektopstillede mobil- og crawlerkraner på Terminal Nord.

Züblin A/S, der er et datterselskab af den tyske storentreprenør Ed. Züblin AG, som ejes af østrigske Strabag SE, er i forvejen i gang med et større projekt på Fyn. Züblin A/S er hyret af Odense Kommune som en del af Fra Gade Til By projektet.

