Lindø-regnskab: Stilstand hos Bladt påvirker økonomien

Overskuddet hos Lindø Port of Odenses er reduceret med godt 22 millioner kroner i dette halvår i forhold til samme periode i 2017.

Bladt Industries har færdiggjort produktionen af jacketfundamenter til Beatrice Offshore Wind Farm på Lindø i første halvår af 2018. Færdiggørelsen heraf har som forventet medført en nedgang i vores udlejnings- samt logistikaktiviteter. Uddrag af ledelsesberetningen, Lindø Port of Odense.

Det viser selskabets netop offentliggjorte regnskab for første halvår af 2018.

Ifølge ledelsesberetningen skyldes faldet i både omsætning og overskud, at en af Lindøs helt store lejere, Bladt Industries, ikke har haft så travlt i det seneste halvår.

I første halvår af 2018 havde Lindø Port of Odense, der er ejet af Odense Kommune, et overskud på 10 millioner kroner efter skat. I samme periode 2017 havde selskabet et overskud på 32,6 millioner kroner.

Lindø Port of Odense er resultatet af en fusion mellem Odense Havn og Lindø Industripark i 2017.

Omsætningen er også faldet. Fra 94,7 millioner kroner i første halvår af 2017 til 86,4 millioner kroner i første halvår af 2018.

Det har ikke været muligt at få fat i direktør Carsten Aa.

Men faldet i både omsætning og resultat skyldes ifølge regnskabets ledelsesberetning blandt andet, at omsætning på lejeindtægter på Lindø og omsætning på logistik er faldet.

Læs også Pænt overskud og 3.000 ansatte på Lindø

Det skyldes faldende aktivitet hos en af industriparkens helt store lejere, Bladt Industries, der producerer fundamenter til havvindmøller, såkaldte jackets.

"Dette (fald i omsætning, red) skyldes primært, at Bladt Industries har færdiggjort produktionen af jacketfundamenter til Beatrice Offshore Wind Farm på Lindø i første halvår af 2018. Færdiggørelsen heraf har som forventet medført en nedgang i vores udlejnings- samt logistikaktiviteter," står der altså i ledelsesberetningen.

Bladt op i gear igen

Ledelsen forventer dog, at Bladt Industries snart kommer op i gear igen.

Det er forventningen, at Bladt Industries i løbet af de kommende 24 måneder igen opstarter produktionen af jacket-fundamenter. Fra ledelsesberetningen, Lindø Port of Odense.

"Det er forventningen, at Bladt Industries i løbet af de kommende 24 måneder igen opstarter produktionen af jacket-fundamenter," står der i ledelsesberetningen.

For nylig kom det frem, at Bladt Industries har vundet en stor ordre på produktion af vindmøllefundamenter til et projekt i Taiwan.

Det skrev netmediet Metal Supply i begyndelsen af oktober. Ordren er ifølge netmediet endnu ikke så langt i systemet, at den betyder konkret produktion på Lindø.

Men forventningen er altså ifølge netmediet, at produktionen af de nye jacket-fundamenter går i gang inden for det næste år.

Fremgang på skibs- og vareafgifter

Omsætningen på skibs- og vareafgifter ligger for perioden på 16,2 millioner kroner. Det svarer til 19 procent af netto-omsætningen, hvilket er lidt bedre end forventet. Og lidt bedre end sidste år.

Samtidig noterer Lindø Port of Odense, at flere af industriparkens store lejere i deres første halvår har vist positive tendenser.

Det gælder blandt andre MHI Vestas Offshore, som lejer sig ind på Lindø og her producerer naceller, altså vindmøllehuse, til havvindmøller. Vindmølleselskabet har ifølge ledelsesberetningen "yderligere styrket sin position for salg af naceller, som rækker adskillige år frem."

Læs også Lindø klar til udbygning for 350 millioner: - Man bliver lidt ydmyg