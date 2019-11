Pigtrådsrock og rynker: Lise og Jes mødte hinanden til rockfest

For 19. år i træk byder foreningen Rock med Rynker søndag op til pigtrådsrock med dans på Posten i Odense.

"Der er over 200 stole til rådighed for folk over 65" står der på plakaten, som er prydet med en gammel rocksanger, bandsnavne i neonfarver og masser af stjerner.

320 havde købt billet til arrangementet, deriblandt både faste gæster fra starten og et par, som mødte hinden til et af deres arrangementer.

- Det er pragtfuldt

Mellem de dansende gæster er Lise Horn og Jes Nørgaard i gang med en svingom. De har en helt speciel historie fra Rock med Rynker.

- Vi var med i singleklub, hvor vi ikke kendte hinanden. Så kom vi herop til Rock med Rynker. Så stod jeg oppe i baren, og så spurgte han, om jeg ville have en øl. Og så lagde han ellers bare an på mig, griner Lise Horn og peger på sin mand Jes Nørgaard, der svinger lidt fra side til side i takt med musikken.

Lise Horn og Jes Nørgaard mødte hinanden til Rock med Rynker og har nu været gift i to år. Foto: Flemming Ellegaard

Lise Horn og Jes Nørgaard har nu været gift i to år, og de synes, at Rock med Rynker er noget helt særligt.

- Jamen det er bare en fed stemning. Og det er jo det musik, vi kender, fra vi var unge. Så det er jo dejligt, siger Lise Horn.

- Det er pragtfuldt. Er det ikke? spørger Jes Nørgaard, mens han byder Lise op til endnu mere dans i de festlige omgivelser.

Fra mod til med

27. marts 1987 blev der på Badstuen i Odense afholdt et arrangement med titlen "Rock mod Rynker", som blev en stor succes. I 11 år blev arrangementet gentaget, før det rykkede til Posten i Odense, hvor det altså siden er blevet afholdt, stadig under navnet "Rock mod Rynker".

På deres hjemmeside skriver de, at man fortsatte med at afholde arrangementet, men måtte sande, at rynkerne ikke forsvandt. Derfor blev navnet ændret til "Rock med Rynker", som det nu går under.

Plakaten til årets Rock med Rynker på Posten i Odense. Foto: Rock med Rynker

Det var Boris Blinoff, der var en af hovedkræfterne til at få arrangementet etableret, og også i år er han med.

Program for dagen 12:30 Dørene åbner

13:00 Les Mann

13:34 Burtons

14:30 Group Next Door

15:15 Spector Group

16:00 Black Batmen

16:45 Langelands Allstars

17:30 X-Allstars

18:15 Diva De Luxe

19:00 Jacksons New Garden

- Vi holder det for at gense minderne, vennerne og de gamle bekendte, fra da vi var unge tilbage i 60'erne. Og det er så den musik, vi oplever her, siger Boris Blinoff, der er formand for foreningen.

Gæst siden 2000

I baren sidder Henni Hansen Pia Thobo Warrsøe fra Odense og skåler i deres øl.

- Vi er faktisk kommet her, siden det startede i 2000. Der er vi kommet her for at møde gamle venner og glad musik, siger Henni Hansen.

- Der er jo ikke for meget i forvejen for vores generation, så det er et rigtig godt initiativ, det her, bakker Pia Thobo Warrsøe veninden op.

Henni Hansen og Pia Thobo Warrsøe har været med siden 2000. Foto: Flemming Ellegaard

Boris Blinoff er glad for at se så mange til arrangementet. Han tror på, at gæsterne finder noget ungdom frem til under musikken, som de kan genkende fra deres unge år.

- De mange gæster der kommer, der er jo også et gensyn med deres ungdom, hvor der ikke var villa, volvo og vovse, og hvor man var fri. Så det er ungdommen i gamle mennesker, smiler formanden.

