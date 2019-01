Svend Lings gav tryghed: Lises mor tog sit eget liv

- Det er noget skrammel, siger Lise Hohwy Pedersen til Svend Lings, efter at landsretten onsdag skærpede Svend Lings straf fra 40 dages betinget fængsel til 60 dage.

Hun er en af dem, der er glade for den vejledning, som Svend Lings har givet folk, der ønskede at begå selvmord.

Onsdag var Svend Lings i landsretten, fordi han ankede dommen fra byretten. Det faldt ikke ud til hans side, da landsretten endte med at få en højere straf.

Overblik over sagen Den pensionerede overlæge Svend Lings blev i 2018 dømt for medvirken til selvmord. 77-årige Lings ankede dommen på 40 dages betinget fængsel til landsretten med krav om frifindelse. Her kan du få et overblik over forløbet: 26. september 2018 blev Svend Lings idømt 40 dages betinget fængsel ved Retten i Svendborg for medvirken til selvmord og selvmordsforsøg.



Medvirken til selvmord - også kaldet aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord - er ulovligt i Danmark. Det kan straffes med bøde og i alvorlige tilfælde med fængsel i op til tre år.



Svend Lings blev dømt for to af tre forhold og frifundet i det tredje forhold, hvor retten ikke fandt hans medvirken bevist.



En anden pensioneret overlæge, 83-årige Frits Schjøtt, blev i samme sag idømt betinget fængsel i 14 dage.



Schjøtt blev dømt for at have udskrevet medicin til en person, som Lings havde henvist til Schjøtt.



Svend Lings har på nettet offentliggjort en selvmordsmanual. Her har han beskrevet forskellige medicinske præparater, som i de rette doser og under de rette omstændigheder kan bruges til at tage sit eget liv med.



Han har i medierne fortalt, at han mindst ti gange har hjulpet mennesker med at dø ved at udskrive medicin og forklare, hvordan det skulle indtages.



Svend Lings er aktiv i netværket Læger for Aktiv Dødshjælp, der arbejder for lovliggørelse af aktiv dødshjælp i Danmark.



Den pensionerede fynske læge mistede i 2017 sin autorisation.



Lægeetisk Nævn konkluderede i september 2018, at Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske princip om, at læger aldrig må medvirke til en patients selvmord.



Lægeforeningen har besluttet at indbringe en sag om eksklusion af Svend Lings for Voldgiftsretten.

Og det er Lise Hohwy Pedersen ked af.

- Set ud fra et personligt synspunkt, er jeg rigtig ærgerlig og frustreret over dommen, siger Lise Hohwy Pedersen.

Mor fik vejledning af Svend Lings

Lise Hohwy Pedersens mor fik vejledning af Svend Lings før hun i august 2018 tog sit eget liv. Det var Lise Hohwy Pedersen godt klar over, for det var noget familien havde diskuteret.

- Min mor var nået til et sted i sit liv, hvor hun ikke længere syntes, at der var noget ved hverdagen. Hun var enormt bange for, hvad den sidste tid ville bringe. Hun havde set min far blive syg og hjælpeløs, hvor han endte med at ligge fire måneder på hospital og plejehjem. Og det ville hun bare ikke, siger Lise Hohwy Pedersen og fortsætter;

- Det var noget min mor og far havde talt om i mange år. Også dengang det var fuldstændig teoretisk, at når den dag kom, at livet ikke var værd at leve længere, så ville de selv have lov at tage den beslutning.

Loven skal debatteres

Lise Hohwy Pedersens mor søgte på nettet, og fandt frem til Svend Lings. Han gav hende en detaljeret vejledning i løbet af juli og august 2018. Den hjælp er noget, som Lise Hovig Pedersen sætter pris på.

- Processen op til, var enormt ensom. Der var kun Svend Lings, som kunne hjælpe hende og give hende bare lidt tryghed, så hun kunne gøre det, hun ønskede, siger Lise Hohwy Pedersen.

Den vejledning er et af de tre forhold, som landsretten onsdag dømte Svend Lings for.

Den dom frustrerer Lise Hohwy Pedersen.

- Det gør, at Svend Lings ikke fremadrettet kan hjælpe mennesker, der har brug for det, og måske er i samme situation som min mor, siger Lise Hohwy Pedersen.

Men loven har nu fastslået, at det giver fængselsstraf at vejlede om selvmord. I følge Lise Hohwy Pedersen, så er lovgivningen ikke korrekt.

- Det mener jeg jo i virkeligheden ikke, at den er. Jeg synes den lovgivning skal debateres, siger Lise Hohwy Pedersen.

Har du brug for hjælp? Livslinjen Har du selvmordstanker, så ring til Livslinien på 70 20 12 01. Du kan være anonym. Psykiatrifonden Ring eller chat eller skriv og få faglig rådgivning. Ring på 39 25 25 25. Du kan være anonym. Pårørende kan også henvende sig til Psykiatrifonden. Depressionsforeningen Depressionsforeningen er for depressionsramte, bipolare og pårørende, der har brug for at tale med nogen, der forstår og lytter. Ring på 33 12 47 74. Psykiatrisk skadestue Ved behov for akut psykiatrisk hjælp, så kontakt psykiatrisk skadestue. Læs mere her. Akut Hvis din tilstand er akut, så ring 112.

Se hele indslaget med Lise Hovig Pedersen: