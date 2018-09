LIVE: Følg OBs udekamp mod AaB

Søndag eftermiddag klokken 16.00 skal OB spille i Aalborg, når de møder AaB, der er placeret på en tredjeplads i Superligaen.

Mandag aften sendte OB AC Horsens hjem med et nederlag på 4-0, og det gav klubben en god portion selvtillid.

Klubbens spiller Anders K. Jacobsen er derfor overbevist om, at sejren vil kunne give holdet noget ekstra, når de møder hans tidligere klub fra Nordjylland søndag eftermiddag.

- En sejr i Superligaen, og specielt for os lige nu, betyder meget. Det er det, vi har haft problemer med at få. En sejr skal kunne give en form for ro på holdet, og den har givet os en god træningsuge op mod AaB-kampen, siger Anders K. Jacobsen til ob.dk.

Læs også OB-træner kalder storsejr for sæsonens dårligste kamp

AaB er den modstander, OB har mødt flest gange i Superligaen, og det er kamp nummer 81 mellem de to mandskaber, der søndag bliver spillet i Aalborg Portland Park.

OB hev i sidste sæson en 2-0-sejr hjem, da de senest gæstede Nordjylland.

Herunder kan du følge kampen med direkte opdateringer fra kampens første fløjt: