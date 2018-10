LIVE: Følg OBs udekamp mod Sønderjyske

OB er noteret for blot tre sejre i sæsonens foreløbige 13 kampe i Superligaen, og bør have en rimelig chance for at forbedre den statisitk, når holdet fredag aften spiller på udebane mod Sønderjyske.

De sønderjyske værter er nemlig kun en smule bedre en fynboerne, når der kigges alene på tabellen.

Men ser man historisk på de to klubbers møder, så skal man helt tilbage 2013 for at finde en sejr til OB på Sønderjyskes græs i Haderslev.

Kampen fløjtes i gang klokken 19.00 og kan følges live her: