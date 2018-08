Minut for minut: OB tabte til Hobro og vandt sidstepladsen

Klokken 16 bliver kampen mellem OB og Hobro fløjtet i gang på Hobros hjemmebane. Nedenunder kan du følge kampen live.

OB skal lørdag klokken 16 forsøge at rejse sig fra det seneste nederlag, hvor FC København besejrede det fynske hold på Odense Stadion.

Nu er fynboerne taget til Nordjylland, hvor Hobro venter. Ligesom OB har det jyske hold bare et enkelt point.

Midtbanespiller Casper Nielsen var med på græsset, da OB tabte 1-0 til FC København. Nu har han mod på at tage sæsonen første sejr.

Vil tage point

- Jeg ser frem til en ny kamp selvfølgelig. Vi skal ud og have tre point, så er den ikke så meget længere. For at få det, skal vi vise de ressourcer frem, som vi så i store dele af kampen mod FCK. Hvis vi bringer den indstilling, energi og power med til kampen, er der gode forudsætninger for, at der ligger en god kamp og venter på os, fortæller Casper Nielsen til ob.dk.

Du kan følge kampen live herunder.

