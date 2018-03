LIVE: OB presset i aftenens kamp mod AGF

Klokken 19 er kickoff til OB's næstsidste kamp i Superligaens grundspil. Følg kampen live her.

- Fodboldspillere og fodboldhold står sig altid bedst ved at bruge mest energi på de ting, man selv er herre over.

Sådan sagde cheftræner Kent Nielsen op til aftenens hjemmekamp mod AGF på Odense Stadion. Kommentaren kom som en afvisning af spekulationer om, om OB i grundspillets sidste to kampe formår at snige sig ind i top-6.

- Og den talkunst, som hele omverdenen bruger en masse energi på og alle de her hvad-nu-hvis-spørgsmål, den er der mange spændende pointer i, men det er ikke noget, der øger vores sandsynlighed for at lykkes, tilføjede Kent Nielsen.

På spil er OB's ambition om at indløse billet til slutspillet, hvor der ikke kun er mulighed for at hente adgang til europæiske kampe, men også mulighed for at reparere lidt på de seneste kampes lave tilskuertal.

Her kommer AGF på besøg klokken 19.