Live: OB udligner i målfest på Odense Stadion

Du kan følge OB’s første hjemmekamp i den nye sæson mod Sønderjyske.

OB tabte i første runde 3-2 til Vendsyssel, mens Sønderjyske tabte 1-0 til AaB, så begge hold jagter deres første point i denne superligasæson.

Gæsterne fra Sønderjylland har Niki Zimling med i truppen til dagens kamp, mens der ikke blevet plads til angriberen William Tchuameni. Marko Mitrovic og Silas Songani er heller ikke med, idet begge har fået lov at afsøge mulighederne for at finde en ny klub.

OB hentede tidligere på ugen Janus Drachmann til klubben, og der er debut til midtbanespilleren. Jens Jakob Thomasen og Thomas Mikkelsen er til gengæld ikke med, da de stadig er på skadeslisten.

Herunder kan du følge superligakampen mellem OB og Sønderjyske på Odense Stadion fra klokken 14.

Læs også Tidligere GOG-profil kørte galt på vej hjem fra operation