Politiet bekræfter sprængning i almen boligforening

Fyns Politi bekræfter nu, at der natten til fredag har fundet en sprængning sted i den almene boligforening Bredagerløkken i det sydøstlige Odense.

- Vi er lige nu til stede flere steder i Odense og har vi fokus på de indledende undersøgelser samt tryghedsskabende patruljering, skriver politikredsen på det sociale medie X.

Mere har politiet ikke at tilføje på nuværende tidspunkt. Politiet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere på, at sprængningen er banderelateret, som Ekstra Bladet ellers erfarer.