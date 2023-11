EM kommer til Odense

Europas bedste bowlere kommer til Odense, når Odense Bowlinghal i perioden 10.-21. juni 2026 lægger baner til kvindernes EM. Det oplyser Destination Fyn i en pressemeddelelse.

Og det er altså anden gang, at Odense tager kegler og vinder det europæiske forbunds gunst. Ved EM i 2008 blev det også afholdt i Odense Bowlinghal.

- Vi er stolte over, at vi igen får lov at afvikle kvindernes EM. Det er snart 20 år siden sidst, men de internationale deltagere ved Odense International er altid meget glade og tilfredse med vores faciliteter, så det bekræfter os i, at vi sagtens kan løfte opgaven om godt 2,5 år, siger Søren Aahman, der er daglig leder i Odense Bowlinghal, til Destination Fyn.