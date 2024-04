Kom indenfor til fynske festligheder: RecordPusher fylder år

Fredag fejrer RecordPusher i Odense rund fødselsdag.



- Når jeg er død og borte, så er der stadig den her type butikker, siger ejeren Bo Ellegaard Pedersen.

Stedet, der er en vinylbutik, kan med ti år på bagen invitere gæster indenfor til livemusik, øl og brunsviger.

- Det er hårdt at være en fysisk butik, fordi der er hård konkurrence på nettet. Som pladebutik er du presset hver dag, og skal springe fra sten til sten for at få økonomien til at hænge sammen, siger Bo Ellegaard Pedersen.

Flere og flere butikker er lukket i Odense centrum, men alligevel stopper det ikke ejeren i at blive ved med at have sin fysiske butik.

- Det er jo sindssygt sjovt, det er ligeså meget en hobby som et arbejde, så jeg er bare taknemmelig for, at det kan give min løn, siger han.

Allerede fra morgenstunden ankom gæster til butikken for at fejre de ti år.

- For mig handler det om, at komme ned og bladre lidt og finde ny musik, som man måske ikke finder online. Og også at komme ned og møde nogle mennesker, siger Lasse Hansen, der er kunde.

Festen startede klokken 10:00, og den fortsætter frem til klokken 23:00 fredag aften.