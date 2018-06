Live: Koncert med den britiske popgruppe Bastille på Tinderbox

Du har mulighed for at se udvalgte koncerter fra Tinderbox i Odense direkte hjemme fra sofaen eller på mobilen.

I disse dage er Tusindårsskoven i Odense vært for musikfestivalen Tinderbox, hvor omkring 45.000 gæster i løbet af tre dage skal hygge sig i strålende solskinsvejr og 25 grader.

TV 2/Fyn har fået lov til at vise en række koncerter direkte på tv2fyn.dk. Når koncerterne går i gang, kan du se koncerten øverst i denne artikel og på forsiden af tv2fyn.dk.

Det er fortsat uvist, præcist hvilke koncerter TV 2/Fyn får lov til at vise. Vil du have direkte besked, når TV 2/Fyn sender koncerter direkte fra Tinderbox, kan du downloade vores app og modtage pushbeskeder via mobilen.

Hvis du misser en af vores livekoncerter, har du mulighed for at se koncerten efterfølgende herunder.

