Dommer er træt af at blive kaldt "ludersøn" - får private beskeder fra fans

TV 2 Fyn er taget med ham til lokalopgør i 1. division mellem Fredericia og Kolding. Efter en aften med forberedelser er der ikke meget nervøsitet at spore hos den unge dommer.

Lokalopgøret bliver ingen undtagelse. Under kampen kommer der tilråb fra begge fangrupperinger. "Ludersøn," lyder det mod Jonas Bøgelund, da han fløjter et frispark, som de medrejsende Kolding-fans mener var forkert dømt. Sådanne tilråb er ikke nye for Jonas Bøgelund, men de har alligevel konsekvenser.

- Når jeg har familie eller kæreste på tribunen, er det mest for at støtte mig. Det er ikke sjovt for dem at høre, hvad der bliver råbt. Det påvirker dem mere, fordi de kender mig og er en del af mig, siger han.

- De sidder midt i det, mens jeg måske kan lukke det lidt mere ude.

Kampen slutter med en sejr til Kolding, der forlader banen som de mest tilfredse. På trods af de to holds historie var der ikke meget at se til for Jonas Bøgelund, som dog stadig fik et par mindre pæne gloser med på vejen.

- Der er altid god stemning, når der er godt vejr og en masse øl til stede. Det tror jeg bidrager til, at der bliver råbt ting, som nok ikke burde råbes, siger han.