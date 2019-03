Livreddende ildsjæle fra Nordfyn får akuthjælperordning

Der har været stor opbakning til førstehjælper-projektet Danmark Redder Liv, og det har nu banet vejen for, at borgerne i Nordfyns Kommune også får en akuthjælperordning.

Kommunen har i forvejen knap 250 frivillige førstehjælpere, som tager ud til hjertestop. Men Nordfyns Hjertestarterforening har også ønsket en decideret akuthjælperordning, der kan hjælpe til ved flere forskellige opgaver - blandt andet trafikuheld og sygdom.

De frivillige akuthjælpere er placeret i områder, hvor det tager forholdsvis lang tid for regionens ambulancer at komme frem.

Vi har nogle punkter rundt omkring i kommunen, hvor vi har meget lang responstid. Vi skal have hjælp ud på de punkter så hurtigt, som overhovedet muligt Flemming Sørensen, formand for Nordfyns Hjertestarterforening

Region Syddanmark har allerede en lang række aftaler i stand med de såkaldte akuthjælperordninger de steder i regionen, hvor det tager længst tid for en ambulance at nå frem. Blandt andet på Langeland.

Nordfyns Kommune har en af Fyns højeste responstider, og det er blandt andet derfor, der har været ønske om yderligere muligheder for hurtig hjælp.

- Vi har nogle punkter rundt omkring i kommunen, hvor vi har meget lang responstid. Vi skal have hjælp ud på de punkter så hurtigt, som overhovedet muligt, siger Flemming Sørensen, der er formand for Nordfyns Hjertestarterforening.

Flere hjælpere

Nordfyns Kommune har lige nu 244 førstehjælpere, hvilket svarer til næsten 13 procent af samtlige førstehjælpere i regionen. Flemming Sørensen forklarer, at foreningen nu skal i gang med at uddanne endnu flere.

- Almindelig førstehjælp er en fire timers-uddannelse, og for at blive akuthjælper skal man have en 12-timers uddannelse. Og så ska de alle sammen have suppleret hvert år, siger Flemming Sørensen.

Formand for præhospitaludvalget i Region Syddanmark, Mads Skau (V), mener, at en akuthjælperordning er en oplagt løsning for kommunens beboere.

Førstehjælper Man kan melde sig som førstehjælper i Region Syddanmark på hjemmesiden www.redderliv.dk. Det er en betingelse, at man har taget et førstehjælpskursus indenfor de sidste to år. Førstehjælpere bliver kaldt ud til: • Patienter med hjertestop, hvor genoplivning er relevant • Bevidstløse patienter hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om, der er vejrtrækning, om der er fremmedlegemer i luftvejen eller i tilfælde af svært påvirket vejrtrækning • Allergisk chok (anafylaksi) • Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (udløst af allergi, insektstik med mere. Kilde: Region Syddanmark Se mere

- Det er simpelthen fantastisk at se, hvordan de lokale ildsjæle i det nordfynske i den grad har taget muligheden for at blive førstehjælper til sig. De overvældende mange frivillige førstehjælpere og det faktum, at Nordfyns Kommune er en af de kommuner, hvor vi kæmper med lidt længere responstider, gør det helt naturligt, at vi også efterkommer deres ønske om en akuthjælperordning, siger Mads Skau.

Respekt

Formanden for Nordfyns Hjertestarterforening regner ikke med, at der kommer til at gå lang tid, før de første nordfynske akuthjælpere er klar til at rykke ud.

- Sidste halvdel af april. Vi har infomøde 3. april i Otterup, og umiddelbart derefter går vi i gang med uddannelsen, siger Flemming Sørensen.

Han er glad for, at regionen nu har blåstemplet det arbejde, der er blevet gjort.

- Det viser, at de respekterer det, vi har gjort indtil nu. Men vi mangler stadig nogle hjælpere ude på landet, hvor akuttiderne er lange, siger Flemming Sørensen.

Ordningen koster cirka 60.000 kroner om året for regionen.