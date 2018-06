Livreddere på to fynske strande

TrygFonden Kystlivredning åbner inden længe livreddertårnene på Christiansminde Strand ved Svendborg og Kerteminde Nordstrand. Kystlivredningen kan samtidig fejre 20 års jubilæum.

TrygFonden Kystlivredning åbner livreddertårnene på Christiansminde Strand og Kerteminde Nordstrand fredag den 29. juni. De TrygFonden Kystlivredning samtidig kan fejre 20 års jubilæum, byder livredderne på kage til gæsterne på strandene klokken 11.

Livredderne er på strandene hver dag mellem klokken 11 og 19, og det er de frem til den 22. august.

Den primære zone, som livredderne overvåger, vil være markeret med rød-gule flag i strandkanten.

I 2017 gennemførte livredderne 51.763 indsatser. I 13 tilfælde blev det vurderet, at en eller flere personer havde været i akut livsfare. Langt størstedelen af de indsatser, livredderne gennemfører, er forebyggende.

- De fleste badegæster er gode til at passe på sig selv, når de er i vandet, men vi ved af erfaring, at der hvert år opstår kritiske situationer og nogle gange også ulykker på de danske strande og havnebade. Derfor er det er vigtigt, at livredderne kan gribe ind under akutte og livsfarlige situationer, siger René Højer, programchef i TrygFonden i en pressemeddelelse.

Giver gode råd

- Men en stor del af deres tid bruger livredderne faktisk på det forebyggende arbejde. De giver råd om vand- og vejrforhold til strandgæsterne, og på den måde er de med til at forhindre, at ulykker og farlige situationer overhovedet opstår. Så det forebyggende arbejde er en stor og meget vigtig del af livreddernes arbejde, forklarer René Højer.

Der har tidligere også været livreddere ved Fyns Badestrand ved Nyborg, men det sluttede etter badesæsonen i 2016.

Der skete ifølge René Højer, programchef i TrygFonden, fordi der gennem årene har været færre og færre badegæster ved netop den strand, og der derfor ikke længere var grundlag for et livreddertårn.

TrygFonden har livreddertårne på: Bornholm:

Sandvig Strand og Balka Strand ved Nexø.



Sjælland og Lolland-Falster:

Bellevue Strandpark, Charlottenlund Strandpark, Havnebadet Islands Brygge i

København, Havnebadet Fisketorvet i København, Vallensbæk Strand, Brøndby Strand,

Ishøj Strand, Hundige Strand, Marielyst Strand, Enø Strand ved Karrebæksminde,

Gudmindrup Strand og Kabelhuset Strand ved Rørvig.



Fyn:

Kerteminde Nordstrand og Christiansminde Strand ved Svendborg.



Jylland:

Lakolk Strand på Rømø, Rindby Strand på Fanø, Hvidbjerg Strand ved Blåvand, Vejers

Strand, Henne Strand, Hvide Sande Sydstrand, Søndervig Strand, Thyborøn Strand,

Blokhus Strand, Løkken Strand, Tornby Strand, Tversted Strand, Sønderstrand i Skagen,

Palmestranden i Frederikshavn, Grenaa Sydstrand, Den Permanente i Aarhus, Moesgård

Strand syd for Aarhus, Saksild Strand ved Odder og Østerstrand ved Fredericia.