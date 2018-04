Lockout: Fodboldskole skaber uenighed i FOA

FOA's formand Dennis Kristensen er uenig, i det brev hans fynske forbundsfæller har sendt til to fodboldklubber. En fodboldskole er ikke konfliktramt arbejde.

Formand for FOA Dennis Kristensen er uenig i den holdning hans fællestillidsrepræsentant og flere andre fagforeninger har til en fodboldskole for lockout-ramte børn.

I et brev til de arrangerende klubber skriver Lone Smidt, der er fællestillidsrepræsentant hos FOA, at fodboldskolen er konfliktramt-arbejde og lægger pres på klubberne for at aflyse.

Brevet er skrevet på vegne af 3F Østfyn, pædagogmedhjælpernes fagforening PMF, Dansk Sygeplejeråd og FOA selv. Men brevets holdning er formand Dennis Kristensen altså uenig i.

- Det er ikke børnene, vi varsler konflikt mod. Det er pasningen eller undervisningen af dem i det offentlige regi, så jeg tror, at jeg vil tage en snak med vores folk i det fynske, om det (brevet, red.) nu også er så klog en beslutning. Jeg er ikke så glad for den, siger Dennis Kristensen.

Ikke et problem sidste gang

Hos den ene af arrangørerne af fodboldskolen, Vindinge Boldklub, er formand Claus Johansen træt af fagforeningernes pres. Klubben arrangerede ved sidste lockout i 2013 fodboldskole for over 100 børn, men dengang var der ingen indvendinger.

- Vi kan ikke acceptere, at fagforeningerne dikterer, hvad vi skal som forening. De skal ikke bestemme over os, eller hvad vi gør, siger Claus Johansen.

Charlotte Jacoby er mor til Anton, der går på Vindinge Skole. Hun synes, idéen om en lockout-fodboldskole er et godt alternativ til at skulle med mor på arbejde.

- Jeg har en fodbolddreng. Han ville elske det, så jeg tænker, da at det er en god idé. At være sammen er det børn allerhelst vil, siger Charlotte Jacoby

Man skal kunne mærke konsekvenserne

Afsenderen af brevet til fodboldklubberne, Lone Smidt lægger i sin begrundelse for en aflysning af fodboldskolen vægt på, at konsekvenserne af en konflikt skal kunne mærkes.

- Når man organiserer børnepasning på den her måde, så går man ind og tager arbejdet med at passe børnene. Det er ikke sjov og spas, det her. Det er ikke, for at børnene skal have en god oplevelse, at der er konflikt. Der er konflikt, fordi der er nogle store ting på spil, og ja, det rammer børnene og deres familier, men det gør det også, hvis vi ikke gør noget, siger Lone Smidt.

Ifølge Dennis Kristensen er det ikke børnene, der skal mærke konsekvenserne.

- Konfliktramt arbejde er det arbejde, der foregår på den arbejdsplads, som vi har strejkeramt. Det er ikke børnene, der går rundt med en etiket i nakken: "Jeg er nu blevet konflikramt". Det er vores arbejdsgivere. Vi skal ikke forhindre danskerne i at finde en nødløsning for deres børn.

Bruger børnene som gidsler

Claus Johansen ser kun børnene som tabere ved en aflysning af fodboldskolen.

- Vi gør det her som et tilbud til børnene. Vi ønsker at være neutrale i konflikten, men nu bruger fagforeningerne børnene som gidsler.

Hverken ungdomspædagoernes fagforening, BUPL, eller Danmarks Lærerforening har underskrevet brevet. Lærernes kredsformand, Peter Lund Andersen, understreger, at de ikke er i konflikt med hverken børnene eller deres forældre. Desuden ser de, ligesom Dennis Kristensen, ikke fodboldskolen som konflikramt arbejde.

- Vi har ingen intention om at gøre hverdagen mere besværlig for forældrerne eller børnene end højst nødvendig, siger Peter Lund Andersen til Fyens Stiftstidende og tilføjer, at hvordan folk får deres børn passet er et privat anliggende, som de ikke ønsker at blande sig i.

Aflyst i første omgang

Klubberne har på baggrund af brevet i første omgang valgt at bukke under for presset og aflyse fodboldskolen. Det ville, ifølge Dennis Kristensen, være synd, hvis det blev den endelige afgørelse.

- Vi har ikke fået finjusteret vores kanoner her, i forhold til hvad konflikten er rettet mod, og hvem den i givetfald skal gå ud over. Det må vi prøve at få diskuteret ordentligt, siger han.

