Løb med fra sofaen: Sådan dækker TV 2/Fyn Royal Run

Mandag den 21. maj vil mere end 7.000 løbere snøre skoene og løbe gennem Odenses gader sammen med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, når vores kommende konge fejrer sin 50-års fødselsdag med løb i fem forskellige danske byer. Det hele kan følges og ses hos TV 2/Fyn.

Når kronprins Frederik mandag den 21. maj fejrer sin 50-års fødselsdag med en løbetur gennem fem danske byer, får han følgeskab af næsten 70.000 danskere - og også TV 2/Fyn, som dækker løbet og besøget i Odense.

Løbet er den folkelige fejring af kronprinsen, der nogle dage senere - den 26. maj - fylder 50 år.

Der er to distancer, man kan kaste sig ud i: Ti kilometer eller one mile. Det svarer til 1,609 kilometer. Kronprinsen løber milen i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense og slutter dagen af med at løbe ti kilometer i hovedstaden.

Kronprinsesse Mary løber i Odense, hvor hun tager den lange tur på ti kilometer.

Både kronprinsen og kronprinsessen besøg og løbetur gennem Odense kan følges hos TV 2/Fyn, som hele dagen vil være lige i hælene på parret.

Løbet dækkes på TV 2/Fyns hjemmeside løbende med artikler, video og royale hilsner. På Facebook kan du se med, når kronprinsen ankommer til Kongens Have i Odense og gør klar til sin løbetur.

På Instagram (@tv2fyn) kan du også følge med, hvor vores reporter vil tage dig med gennem folke- og løbefesten.

Du kan også se med på TV 2/Fyn Nyhedskanalen fra klokken 14.30 til 18.00 og igen klokken 19.30 og 20.48 på TV 2.