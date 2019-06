Uden kronprinsen: Løbeentusiaster trodsede regnen

Tusindvis af danskerne har mandag deltaget i Royal Run i Aalborg, København, Aarhus og Bornholm

Sidste år foregik løbet også i Odense, hvor over 6.000 deltagere var med, da både kronprinsen og kronprinsessen løb på distancen. I år måtte fynboerne undvære løbet, der havde premiere i forbindelse med Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag i 2018.

Men så ikke helt alligevel. Odense Atletik og Odense Running Crew havde nemlig inviteret til Royal Side Run på Storms Pakhus.

- Nu er konceptet jo lidt mindre i år, end det var sidste år, så vi synes, det ville være ærgerligt, hvis Odense ikke fik muligheden for at deltage i begivenheden også, siger Andreas Jeppesen, der er event- og udviklingschef i Odense Atletik.

Gæster trodsede vejret

Royal Side Runs er mindre løb, som det står alle frit for at afholde. Tanken er, at man også i de byer, hvor de kongelige ikke lægger vejen forbi, kan være med på den royale løbetrend.

Omkring 100 mennesker mødte op til løbet i Odense.

- Det er dejligt at se så mange, der trodser vejret og kommer ud og løber en lille tur med os, siger Andreas Jeppesen.

Dagens arrangement bestod af både et børneløb og to løb for de voksne. Distancerne var en mil, fem kilometer og ti kilometer, hvilket er de faste distancer til Royal Run.

Ifølge Andreas Jeppesen handler det mest af alt om at promovere sundhed.

- Vi vil gerne være med, når det handler om at være med til at skabe den sunde livsstil, så det er oplagt også at tagge ind i det her.

