Løbende reportage: Følg Prebens Royal Run-løb live

TV 2/FYNs Preben Dahl sender direkte, mens han løber. Men ikke nok med det - han interviewer andre løbere undervejs på ruten i det centrale Odense. Følg hans løbetur på ti kilometer fra klokken cirka 16.45.

Munke Mose mandag sidst på eftermiddagen. I hundredvis af løbere er nået fire kilometer ud på den ti kilometer lange Royal Run-rute. Blandt dem TV 2/FYNs Preben Dahl, der løber lidt mere fokuseret, end han normalt gør. Det forventer han i hvert fald. For han har en helt speciel opgave.

- Uha. Det bliver spændende. Jeg har trænet siden februar og frem til nu for at være klar til de ti kilometer. Det er o.k. Det skal nok gå. Men samtidig løber jeg og filmer. Og det kræver noget helt specielt udstyr, fortæller Preben Dahl et par dage, før han snører løbeskoene.

Udover en telefon, som sikkert mange andre løber og tager billeder med, spænder han et "gyro-håndtag" om håndleddet. Det stabiliserer signalet, der direkte sendes ud på tv2fyn.dk.

- Det er et ekseperiment. Naturligvis er det det. Teknikken kan gå ned. Jeg kan få en fibersprængning i den ene lægmuskel og humpe afsted. Der kan ske rigtig meget. Omvendt kan det også blive vildt sjovt, med glade mennesker, seje løbere og publikum og events langs ruten, gætter Preben Dahl.

Livesending starter i tidsrummet omkring 16.45 og varer indtil TV 2/Fyns løbende reporter passerer målstregen ti kilometer senere.