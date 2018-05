Løbeskoene er snøret: Det 41. Eventyrløb skudt i gang

Kristi himmelfartsdag sætter 18.000 deltager i løb, når hornet lyder til dette års Eventyrløb.

Dette års Eventyrløb er i fuld gang, og de mindstes løbesko er allerede snøret og sendt af sted på den to kilometer lange børnerute.

1.400 løbere i alderen 3 til 14 år forventes at gennemføre.

I år deltager 18.000 personer i det ordinære løb, og nogle har rejst længere end andre for at være klar ved startområdet til enten fem eller ti kilometer.

17 sydafrikanere, en enkelt australier og to columbianere har taget shorts og løbenummer på.

I alt har 87 udenlandske løbere har taget turen til Odense, og ved målområdet kan der flages med 31 forskellige flag.

Sol og skybrud

Det 41. eventyrlige løb fra Stadionvej til Odense Atletikstadion bliver en solrig og varm tur i 26 grader.

Et uvejr med skybrud og tordenbyger truer dog i horisonten. Alle løbere skulle dog gerne nå i mål, inden himlen åbner sig omkring klokken 17 torsdag eftermiddag

Skal der sættes løbsrekorder bliver det dermed længe, inden regnen falder. For skal rekorderne slås, skal mændene på ti kilometer-strækningen i mål inden 29 minutter og 33 sekunder. Kvinderne skal nå det inden 33 minutter og 37 sekunder.

På fem kilomter-turen skal deltagerne løbe hurtigere end 14 minutter og 12 sekunder for mænd og 16 minutter og 25 sekunder for kvinder for at slå rekorden.

