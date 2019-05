Løkke åbner for regering med S: - Venstre har for alvor solgt ud

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) åbnede torsdag muligheden for, at Venstre efter et folketingsvalg er parat til at danne regering med ærkerivalerne fra Socialdemokratiet.

Læs også Se direkte debatmøde fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Under torsdagens debatmøde på Gymnastikhøjskolen i Ollerup fik de fynske folketingskandidater lov til at give deres reaktion på den overraskende melding fra Venstres formand.

- Der er for alvor blevet solgt ud. Vi skal ifølge Lars Løkke have en væsentlig større offentlig sektor og et samarbejde mellem "de forenede socialdemokratier" (Venstre og Socialdemokratiet, red.), siger folketingskandidat Carsten Bach, der ærgrer sig over dagens melding fra statsministeren.

Der er for alvor blevet solgt ud Carsten Bach, Liberal Alliance

Venstre: Vi har ikke solgt ud

Folketingskandidat Erling Bonnesen (V) bakker Lars Løkke Rasmussen op og vil gerne undgå, at dansk politik styres af ekstremer på venstre- og højrefløjen, heriblandt Enhedslisten og Stram Kurs.

- Vi har overhovedet ikke solgt ud. Dansk politik er i en ny situation. Vi ser enkeltsagspartier på fløjene med ekstremer, og det skal ikke være ekstremerne, der skal styre dansk politik, siger Erling Bonnesen, der dog slår fast, at Venstre fortsat går til valg på at få en borgerlig regering med Lars Løkke Rasmussen i spidsen.

Vi har overhovedet ikke solgt ud. Dansk politik er i en ny situation. Erling Bonnesen, Venstre

- Vi går til valg på at fortsætte vores blå regering med de fire partier - de tre regeringspartier og Dansk Folkeparti som støtteparti, forklarer Erling Bonnesen, der ikke vil skulle bruge mandater fra Nye Borgerlige og Stram Kurs på den ekstreme højrefløj.

Socialdemokratiet: Vi vil alene i regering

Venstres flirten med rød blok ændrer dog ikke Socialdemokratiets planer om at gå alene i regering med Mette Frederiksen (S) som statsminister.

- Det ændrer ikke på, at vi går til valg på en etpartisregering, som vi har gjort hele vejen igennem, siger folketingskandidat Bjørn Brandenborg.

Ni ud af ti forslag i Folketinget stemmer Venstre og Socialdemokratiet ens.

- Det kan godt være, der er mange ting, vi er enige om i Folketinget. Det er rigtig godt. Der er bare nogle ting, vi er uenige om, for eksempel pension, ulighed, natur, klima og miljø. Jeg kan slet ikke forestille mig et samarbejde med Venstre, siger Bjørn Brandenborg.

Jeg kan slet ikke forestille mig et samarbejde med Venstre Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet

Gør en stemme på Venstre Mette Frederiksen til statsminister?

Når danskerne har stemt 5. juni, og stemmerne er talt op, vil det stå klart, om Lars Løkke Rasmussen kan fortsætte som statsminister, eller om der er en ny, der skal stå i spidsen for at danne en ny regering.

Hvis Venstre og Socialdemokratiet ender med at gå i regering, og Socialdemokratiet igen bliver størst, kan blå stemmer i princippet gøre Mette Frederiksen til statsminister.

Kan en stemme på Venstre betyde, at Mette Frederiksen bliver statsminister?

- Det kan ikke svares med ja eller nej, fordi man skal være klar over, at Lars Løkke i dag er statsminister. Regeringen er ikke gået af. Så der skal en omformning af regeringen til, siger Erling Bonnesen.

Socialdemokratiet afviser dog, at det vil pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister i en regering hen over midten.