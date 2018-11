Løkke åbner unikt projekt på Fyn

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var mandag på besøg på Fyn, hvor han officielt åbnede IndustriLab - et unikt samarbejde på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier.

IndustriLab er et bredt samarbejde, der skal være med til at sikre virksomhederne på Syd- og Østfyn industriteknikere i fremtiden.

- Jeg har valgt at tage til Svendborg, fordi jeg synes, det er et fantastisk initiativ, som jeg gerne vil give mit eget lille klap til. Danmark har brug for, at nogle flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det er det, vi skal leve af, siger Lars Løkke Rasmussen til TV 2/Fyn.

På vej på pension

Det står klart for os, at hvis vi ikke har produktion, har vi heller ikke nogen forskning, og det er produktionen, vi lever af, og vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse i fremtiden Lars Løkke Rasmussen

Flere generationer af maskinarbejdere og industriteknikere er på vej på pension. Samtidig svigter optaget på industriteknikeruddannelsen.

- Der var måske en tid for år tilbage, hvor det blev en almindelig tanke i samfundet, at fremtiden tilhørte dem, der sidder bag et hæve-sænke-bord og tænker store tanker. Det står klart for os, at hvis vi ikke har produktion, har vi heller ikke nogen forskning, og det er produktionen, vi lever af, og vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse i fremtiden, fastslår statsministeren under sit besøg i Svendborg.

På Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier har man oprettet en skare af partnere, som har forpligtet sig til at etablere de rigtige undervisningsfaciliteter, praktikpladsgaranti og informationsarbejde om uddannelsen målrettet unge, deres familier og studievejleder.

Idémand: Det er et kæmpe problem

IndustriLab er et modsvar på det svigtende optag. Initiativet er støttet af en lang række visionære sponsorer, som er lykkes med at samle en million kroner ind. Pengene skal bruges til at købe helt nyt maskineri.

Vi skal have flere nye ind, og det er et kæmpe problem at få fat i dem, hvis der ikke bliver uddannet nogen Christian Hallberg Jensen

Ifølge idémanden bag projektet går det ud over virksomhedernes konkurrenceevne, hvis de ikke kan finde den nødvendige arbejdskraft.

- Vi kiggede på vores egen portefølje af industriteknikere. Vi har 35. En del af dem går på pension i løbet af de næste ti år, og dem skal vi have erstattet. Vi skal have flere nye ind, og det er et kæmpe problem at få fat i dem, hvis der ikke bliver uddannet nogen, siger Christian Hallberg Jensen, der er produktionschef i C.C. Jensen - en lokal virksomhed, der fremstiller oliefiltre.

00:38 Christian Hallberg Jensen, der er produktionschef i C.C. Jensen, er en af idémændene bag uddannelsen. Video: Anders Høgh Luk video

Uddannelsen starter 19. januar 2019, og der er garanteret praktikplads til dem, som starter. Derudover giver uddannelsen som industritekniker nærmest jobgaranti, oplyser folkene bag.

Lars, hvornår udskriver du folketingsvalg?

Under statsministerens besøg i Svendborg fik TV 2/Fyn spurgt ind til, hvornår Lars Løkke Rasmussen forventer at udskrive folketingsvalg.

00:14 Lars Løkke Rasmussen udskriver folketingsvalg senest 17. juni 2019. Video: Anders Høgh Luk video

- Det bliver ikke i dag, fordi nu er jeg i Svendborg, og det er dejligt sted, men det er jo ikke herfra, jeg skal udskrive folketingsvalg. Det bliver 17. juni næste år - senest, fastslår statsministeren med et glimt i øjet.

Ingen ved, hvornår statsministeren udskriver valg, men det skal ifølge grundloven være senest fire år efter det seneste folketingsvalg - altså inden 17. juni 2019.