Løkke: Der er gået for meget sociale medier i det hele

Mange unge udlever virkeligheden via de sociale medier, og det skal vi have gjort noget ved. Sådan lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han tirsdag på Demokratifestivalen i Ollerup blev interviewet af en elev fra Ollerup Gymnastik Højskole.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt en officiel tale på Demokratifestivalen, og bagefter havde TV 2/Fyn sat statsministeren i stævne sammen med Gustav Runge fra Ollerup Gymnastik Højskole.

20-årige Gustav Runge var især interesseret i at høre statsministerens syn på unges brug af sociale medier.

- Jeg synes, at der er gået for meget sociale medier i det hele. Det er ligesom om, at hvis det ikke er på Instagram, så findes det ikke. Det er som om, at virkeligheden udleves på nogle af de her platforme, fortalte statsministeren til Gustav Runge.

Sociale medier har en bagside

Statsministeren mener, at dagens unge har fantastiske muligheder, og gør det meget bedre end unge gjorde, dengang statsministeren var ung. Men den udbredte brug af sociale medier har en pris.

- Det bekymrer mig meget, at der er mange sårbare - især piger - som på overfladen ser ud som om, at de har styr på alting, og ser der er et eller andet, der krakelere inden bag ved. Det har jeg ikke budet på hvad vi gør ved. Jeg har ikke budet, men vi kommer til at sætte nogle kræfter ind på det, siger Lars Løkke Rasmussen.

Forbud mod mobiler giver nærvær

Statsministeren fremhævede skoler og foreninger, hvor mobiltelefoner er forbudt.

- Jeg har besøgt folkeskoler, hvor de har forbudt telefoner i undervisningstiden. Jeg har selv været med til at lave Løkkefonden, og der er det fast rutine, at man ikke må have telefon. Og man kan bare se, at det skaber ro og nærvær i de menneskelige relationer, når mobiltelefonerne er væk. Så der er noget vi skal have gjort et eller andet ved, siger statsministeren.

Lars Løkke Rasmussen er selv en aktiv bruger af både Instagram, Facebook og Twitter. Han har også selv haft overvejelser om helt at droppe de sociale medier.

- Jeg har slået mig meget på at være åben. Det eneste jeg får ud af det, er, at journalisterne ringer og spørger til en hest jeg har reddet på, hvad jeg har betalt for at ride på den. Jeg tænker også tit om jeg driver det for vidt. Burde man have noget mere menneskeligt nærvær og privatliv. Det er i hvert fald et spørgsmål vi alle skal stille os selv, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.