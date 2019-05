Valgkampens varmeste modtagelse: Løkke hyldet på fynsk skole

I meningsmålingerne er statsministeren bagud, men på Fyn blev han onsdag hyldet som en stor vinder.

Lars Løkke Rasmussen (V), der onsdag fylder 55 år, blev modtaget af elever med viftende fødselsdagsflag, da han i dag var på besøg på Særslev-Hårslev-skolen på Nordfyn.

Statsministeren besøgte den samme skole for to år siden og nævnte efterfølgende skolen i sin åbningstale til Folketinget, som et eksempel på en skole, der havde succes med mobilfrie skoledage.

Læs også Kæmpe valgplakater i Vissenbjerg: - Min silo har givet et mandat siden 2003

- Det er en fantastisk skole. Jeg var her for et par år siden, dengang de lige havde besluttet at droppe mobiltelefonerne, og det var bare en super oplevelse. Det var dejligt at snakke med børnene dengang, som sagde, at lige i starten syntes de, at det var noget mærkeligt noget, men så opdagede de, at når der ikke var mobiltelefoner, så blev frikvartererne sjovere, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til TV 2/Fyn.

Statsminister for alle

Nu er der gået to år, og Lars Løkke Rasmussen ville derfor indlede sin fynske valgkamp med endnu et besøg på skolen for at få en status på de mobilfrie dage.

- Jeg glæder mig til at høre, hvordan det er gået siden. Jeg skal møde en ottende klasse, som jo så har været sjette klasse dengang. Vi er alle sammen blevet lidt ældre, siger statsministeren.

Læs også Svagtseende Søren støder ind i ulovligt hængende valgplakater: - Det er et stort problem

Dagens besøg på Særslev-Hårslev-skolen på Nordfyn var hans første fynske arrangement i den nuværende valgkamp, der bringer ham på landevejene og rundt i kongeriget.

00:25 Statsministeren blev modtaget med flag og tilråb, da han onsdag besøgte Særslev-Hårslev-skolen på Nordfyn. Luk video

- Jeg elsker at komme rundt. Jeg vil jo gerne være statsminister for alle, både for børn og unge og gamle og folk, der har været danskere i generationer, og nogen, der først har fået deres pas for nylig. Så jeg elsker at komme rundt, siger Lars Løkke Rasmussen.

Slikkepinde og gruppekram til alle

00:15 Video: Ole Holbech Luk video

Da eleverne havde sunget fødselsdagssang for Lars Løkke Rasmussen delte statsministeren slikkepind med Venstre-log ud til alle elever, og efterfølgende gav statsministeren gruppekram og forhørte sig hos eleverne om hvad de synes om at bo i Danmark.

Foto: Ole Holbech