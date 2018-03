Løkke: Udlændinge må bo i almene boliger uden for ghettoer

Der er i alt 600.000 almene boliger i Danmark. Kun 20-30.000 ligger i belastede boligområder, siger Løkke.

Personer med ikkevestlig baggrund skal finde andre almene boliger, end dem der ligger i de udsatte boligområder i store byer som København, Aarhus og Odense.

Det er meldingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved fremlæggelsen af regeringens ghettoplan: "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030".

- Der er omkring 600.000 almene boliger i Danmark. Det er kun 20-30.000, der ligger i de udsatte boligområder, som er præget af en skæv sammensætning.

- Den udfordring løser vi ikke ved at lade folk på kontanthjælp og integrationsydelse flytte ind, siger Lars Løkke Rasmussen.

Regeringens plan er et forsøg på at gøre op med de "huller i Danmarkskortet", der ifølge Lars Løkke Rasmussen er opstået i takt med den ikkevestlige indvandring.

Det skal blandt andet ske ved at ændre beboersammensætningen i de hårdest belastede boligområder.

På spørgsmålet om, hvor de personer så skal bo, henviser Lars Løkke Rasmussen til "resten af boligmassen".

Det kan betyde, at flere ikkevestlige personer vil få svært ved at bo i eksempelvis København. I stedet må de flytte til andre dele af landet, hvis de vil undgå at få beskåret kontanthjælpen.

- Vi er nødt til at tage hånd om problemerne. Og det kan ikke nytte noget, at vi har boligområder, hvor det år efter år er undtagelsen ikke hovedreglen, at man går på arbejde.

- Hvis det kun er fire ud af ti af mændene og en fjerdedel af kvinderne, der arbejder, så vokser børnene op under nogle omstændigheder, som vi er nødt til at gøre noget ved, siger Lars Løkke Rasmussen.

Derfor lægger regeringen op til, at de belastede boligområder skal lave udviklingsplaner, som bringer andelen af almene familieboliger ned under 40 procent.

- Man kan bygge nogle andre, nye boliger, så man ikke bare river ned. Der kan være forskellige løsninger fra område til område. Men det er den udvikling, vi vil have.

- Bliver der ikke leveret på det, så vil det være sådan, at vi vil afvikle i stedet for. Så går staten ind og eksproprierer og så afvikler vi det, siger Lars Løkke Rasmussen.