Løkke under ghettoudspil: Aarhus har klaret sig bedre end Odense

Aarhus har været bedre til at få afviklet Gellerupparken som ghetto end Odense har med Vollsmose, siger statsministeren.

Regeringens præsenterede tirsdag sit ghettoudspil, der har til formål at afvikle ghettoer helt inden 2030.

Under pressemødet lagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke skjul på, at man i Gellerupparken i Aarhus har været bedre til at afvikle ghettoen end Odense-bydelen Vollsmose, eksempelvis ved at rive bygninger ned og andre tiltag fra ghettoplanen fra 2010.

- Et udmærket eksempel er Gellerup op mod Vollsmose. Udviklingen, vi ser i Aarhus, er, at der er nogle, der bruger de instrumenter, vi gav til at forvandle Gellerup i en kombination af at rive noget ned og bygge noget nyt op, så der er en forandring i gang, sagde Lars Løkke Rasmussen på pressemødet.

Det nye ghettoudspil adskiller sig fra den otte år gamle ghettoplan ved, at kommunerne skal tage de nye tiltag i brug.

- Nu nøjes vi ikke med at give muligheder. Her skaber vi også pligter, og det er det nye. Det skal være sådan der, forklarede statsministeren.

Analyse: Handlefriheden tages fra Odense

Ifølge TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør, Thomas Funding, betyder det, at en del af kommunernes handlefrihed bliver taget fra dem, og det vil vække opsigt i Odense.

- Nu går vi fra, at det var en mulighed, at man for eksempel kunne give et pålæg om, at småbørn skulle i daginstitution, hvis det var nødvendigt - til at nu skal der gives et pålæg om, at de skal i daginstitution, siger Thomas Funding.

- En del af kommunernes handlefrihed bliver taget fra dem, og det vil vi helt sikkert også høre fra politikere og borgmestre - ikke mindst i Odense, hvor man vil høre dem beklage sig. De mister noget handlefrihed, og de bliver styret kraftigere, og det bliver med en trussel om, at hvis de ikke formår at løfte opgaven, bliver ansvaret mere eller mindre taget fra dem, forklarer Thomas Funding.

Staten kan jævne Bøgeparken med jorden

Hvis Odense ikke får løst problemerne og får afviklet Vollsmose som ghetto, vil staten træde ind og forsøge at løse problemerne i stedet for.

- Man kunne forestille sig, at Bøgeparken i Vollsmose bliver eksproprieret af staten og simpelthen jævnet med jorden, vurderer Thomas Funding.

Regeringens plan er et forsøg på at gøre op med de "huller i danmarkskortet", der ifølge Lars Løkke Rasmussen er opstået i takt med den ikke-vestlige indvandring.

Problemerne skal løses blandt andet ved at ændre beboersammensætningen i de hårdest belastede boligområder.